南光去年純益年減逾1成 每股賺1.82元 擬配息1.5元

南光 (1752-TW) 今 (4) 日公布財報，受到新冠疫情影響，中國市場業績下滑，去年稅後純益 1.83 億元，年減 15.67%，每股純益 1.82 元。董事會通過去年盈餘分配案，擬配發 1.5 元現金股利，以今日收盤價 38.9 元估算，殖利率近 4%。

南光去年第 4 季營收 4.27 億元，季增 0.47%、年減 14.43%；毛利率 33.26%，季增 1.22 個百分點、年減 8.32 個百分點；營利率 10.77%，季增 0.14 個百分點、年減 6.9 個百分點；稅後純益 0.47 億元，季增 62.07%、年減 41.25%，每股純益 0.48 元。

南光去年 17.55 億元，年減 0.42%；毛利率 34%，年減 1.31 個百分點；營利率 12.89%，年減 1.08 個百分點；稅後純益 1.83 億元，年減 15.67%，每股純益 1.82 元。

南光以台灣為主要銷售市場，佔 71%、中國佔 12%、日本佔 8%、美國佔 6%、其他佔 3%，去年因新冠疫情爆發，中國政府實施封城制度，加上民眾到醫院就診次數驟減，業績大幅下滑，不過美國、日本、東南亞等其他地區則小幅成長，台灣市場則與前年相當。

南光認為，若疫情趨緩，中國今年營運有望回溫，且除既有急救用藥外，新一代醫材產品已拿到上市許可，後續還須參與採購、投標等程序，盼陸續貢獻營收。

另外，南光用來治療遺傳性血管性水腫學名藥，去年底獲得美國 FDA 審查核可後開始出貨，由於該學名藥藥價高、毛利優於其他品項，有望挹注毛利率成長，有機會站上 40%。