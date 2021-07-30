熱度不減 上半年青安貸款撥貸戶數、金額雙升

根據統計，由公股銀行承作的青安貸款，今年前 6 月不論撥貸戶數與金額皆同步延續升勢，分別較上年同期增加 17.0%、22.8%，累計開辦以來到今年 6 月底共撥貸 31.1 萬戶、撥貸總額 1 兆 2698 億元。

為減輕首次購屋民眾的資金負擔，公股銀行從 2010 年 12 月起開始辦理青安貸款，以相對優惠的利率提供購屋資金，核貸成數最高可達 8 成，撥貸金額最高可達 800 萬元，實施期間到 2022 年底止。

根據財政部統計，青安貸款開辦初期的 2011 年到 2013 年包括撥貸戶數與金額皆穩定增加，2016 年撥貸額度提高至 800 萬元後，加上利率調降，進而推升撥貸金額攀升至 1762 億元新高。

而 2017 年到 2020 年上半年期間，受房市交易量縮以及銀行房貸競爭激烈，使得青安貸款撥貸金額下滑，直到 2020 年下半年才開始回升。

青安貸款利率計算分為一段式、二段式與混合式三種計算方式，其中一段式利率 1.40%，並針對受疫情影響或經濟因素而還款困難者，寬限期由現行 3 年延長至 5 年。

根據統計，由於今年上半年值新建房屋交屋潮，加上銀行積極推行低利優惠房貸，帶動 5 大銀行 5 月以來新增房貸金額衝高，青安貸款也跟著增加，統計 5、6 月撥貸金額平均約 66 億元，創下 2020 年 8 月以來最高。