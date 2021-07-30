渣打銀、日月光簽署5.05億美元永續連結貸款 金額今年來最大

渣打銀行今 (30) 日宣布，與日月光集團 (3711-TW) 完成簽署 5.05 億美元 (約新台幣 141 億) 永續績效連結貸款，是渣打銀行在台首筆永續績效連結貸款，金額也創下今年以來台灣單筆金額最大的永續績效連結貸款，更為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款。

渣打銀行指出，本次與日月光集團簽署的永續績效連結貸款為期 2 年，在貸款期間將持續追蹤申貸企業的相關永續表現，尤其聚焦於溫室氣體排放與道瓊永續指數 (DJSI) 三大指標等面向，渣打銀行將視企業達成幅度，提供客戶貸款利率優惠，以鼓勵企業落實永續作為。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，此筆永續績效連結貸款為期 2 年，期待未來能進一步延續深化與日月光集團長遠的夥伴關係，共同為永續共好努力。

日月光集團近年來更積極導入綠色供應鏈並投資再生能源計畫，加入科學基礎碳目標倡議 (SBTi)，今年 7 月為台灣第一家通過目標設定的半導體公司，展現與國際永續趨勢接軌的前瞻性作法。

日月光集團此次與渣打銀行簽署永續績效連結貸款，是集團首筆永續概念貸款交易，顯示日月光集團持續深化永續發展的承諾與決心。