〈焦點股〉財報、展望佳ADR飆漲 日月光創新高、聯電直逼漲停

美股周四收高，聯電與日月光第二季成績亮麗，成長動能可望延續至 2022 年底，激勵 ADR 分別飆漲 7.6%、6.3%，台股現貨方面，日月光投控 (3711-TW) 今 (30) 日盤中勁揚逾 8%，最高來到 124.5 元，改寫歷史新高，聯電 (2303-TW) 也一度直逼漲停價。

封測龍頭日月光投控第二季毛利率衝上 19.5%，連兩季創高，稅後純益創歷史次高，每股賺 2.4 元。法人估第三季營收季增 21-25%，將創歷史新高，且在第四季、明年第一季逐季成長下，進入高速成長期。

營運長吳田玉表示，目前需求比先前看起來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡。

日月光投控股價突破橫盤整理格局，今日跳空大漲，最高來到 124.5 元，漲幅達 8.2%，創歷史新高，午盤成交量放大至 4 萬多張，交投熱絡。

聯電 ADR 連 2 天飆漲逾 10%，今日集中市場股價更直逼 60 元關卡，漲幅達 9.7%，創波段新高，午盤成交量已超過 59 萬張，上市個股排行僅次長榮。

聯電第二季毛利率衝上 31.3%，創 10 年半來單季新高，預估第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年 ASP 預估，年成長 10-13%，目前訂單能見度已看至明年底。