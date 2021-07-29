〈台股盤前要聞〉聯電訂單看到明年底、富邦媒上半年獲利靚 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，聯電第二季毛利率衝上 31.3%，創 10 年半來單季新高，今年 ASP 可望較去年成長 10-13%，目前訂單能見度已看至明年底；富邦媒上半年獲利亮眼，年增 82.6%，已賺贏去年前三季，每股純益達 9.15 元。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

聯電再上調今年 ASP 估成長 10-13% 訂單能見度看至明年底

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (28) 日召開法說，聯電預估第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。閱讀全文...

富邦媒上半年獲利年增逾 8 成 EPS 9.15 元 賺贏去年前三季

富邦媒 (8454-TW) 昨 (28) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8.85 億元，年增 88.24%，每股純益 (EPS)4.86 元，創單季次高，僅次第一季，累計上半年稅後純益達 16.65 億元，年增 82.6%，已賺贏去年前三季，每股純益 9.15 元。閱讀全文...

投審會點頭 核准台積電南京廠 28 奈米擴產計畫

經濟部投審會昨 (28) 日召開委員會議，共通過 8 項重大投資案，其中，投審會核准半導體晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 南京廠 28 奈米製程投資案，將有助緩解全球車用晶片短缺問題。閱讀全文...

聯電 Q2 毛利率衝破 30% 每股賺 0.98 元優預期

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (28) 日公告第二季財報，毛利率衝破 30%、達 31.3%，創 10 年半來單季新高，稅後純益 119.43 億元，季增 14.5%，年增 78.76%，每股純益 0.98 元，寫 2008 年以來合併報表新高，也優於財測預期；上半年純益達 223.71 億元，年增逾 1.5 倍，EPS 達 1.83 元。閱讀全文...

欣興 Q3 入旺季 載板、HDI 與軟板需求 8 月起明顯彈升

PCB、IC 載板欣興 (3037-TW) 昨 (28) 日召開法說會，財務長沈再生指出，下半年進入傳統旺季，預估營收將從 8 月快速走高，由目前的接單來看，載板、HDI 與軟板需求相對強勁，至於傳統 PCB 上半年生產已穩定，第三季需求增加有限。閱讀全文...

精測下半年營收逐季走揚 對明年有非常高的期待

探針卡業者精測 (6510-TW) 昨 (28) 日召開法說會，總經理黃水可指出，由於疫情影響，第二季營運表現不如預期，但隨著疫情影響淡化，客戶也恢復驗證，預期下半年營收將逐季成長，且隨著 All in House 全自製解決方案發酵、產品線逐步完整，公司對明年有非常高的期待。閱讀全文...

友達再核准 317 億元資本支出預算 將用於產線優化

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (28) 日公告，核准資本支出預算新增及追減案，預計再增加投資 317.08 億元，主要用於技術與產能優化、調整與建置上，根據友達規劃，今年度資本支出執行金額將達約 220 億元，較去年增加逾 4 成，首季購置固定資產則已支付 33 億元。閱讀全文...