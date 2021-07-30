路透：美證交所已經凍結陸企IPO 以研究如何披露中國風險

據《路透》周五 (30 日) 引述知情人士報導，美國證券交易委員會 (SEC) 已經暫停處理中國企業在美國 IPO 及其他證券銷售的註冊，美方現正制訂新的方針，以向投資人披露北京政府新一輪監管打擊的風險。

SEC 主席 Gary Gensler 隨後表示，SEC 的工作人員將必須確保，尋求在美上市的中國企業在必要情況下已經獲得了中國政府就其在美上市的許可，同時根據法律要求，美國監管機構要能夠在 3 年內審查它們的審計記錄。

Gensler 強調，這樣的披露對知情投資決策至關重要，是 SEC 保護美國資本市場投資者這一使命的核心所在。

根據 Refinitiv 的數據，今年迄今為止，中國在美國的上市金額已達到創紀錄的 128 億美元。

但在中國企業滴滴出行 (DIDI-US) 遭北京監管機構審查的事件發生後，中企赴美上市明顯大為放緩。接下來北京當局還對科技公司與私人教育企業展開打擊。

此前 SEC 委員 Allison Lee 周二表示，在美國證券交易所上市的中國公司，必須披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

消息人士說，美方已要求企業不要提交任何證券發行註冊，直到委員會就如何披露在中國面臨的風險提供具體方針。