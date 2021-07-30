〈美股早盤〉亞馬遜跌逾7% 拖累那指、標普500開盤走低

對於大型科技股增長放緩的擔憂，拖累美股主要指數週五 (30 日) 開低。截稿前，道瓊工業指數小跌 25 點或 0.07％，那斯達克綜合指數跌 0.9％，標普 500 指數跌 0.5%，費半小跌 0.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 因週四盤後公布最新銷售額不如預期，並示警下半年成長放緩，開盤跌逾 7％。

包含臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內大型成長股開盤均跌，拖累納指與標普走低。

近幾週來，經濟增速放緩的潛在跡象浮現，加上全球供應鏈危機持續，使美股漲勢趨緩。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.247%。

經濟數據面，美國 6 月核心個人消費者支出物價指數 (Core PCE) 年增 3.5%，高於前值並創 30 年新高，顯示通膨仍持續升溫，但略低於市場預期，與此同時，個人支出與個人收入仍持續增長。

財報消息面，雪佛龍 (CVX-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 週五一同公布最新財報，兩家公司均連續 2 季實現獲利，雪佛龍也宣布 Q3 起恢復庫藏股計畫，兩者開盤分別漲 0.4％和跌 0.5％。

有「景氣金絲雀」之稱的美國重型機具商卡特彼勒 (開拓重工) (CAT-US) 公布財報表現雖佳，但也警告更高的商品成本恐削弱 Q3 獲利能力，開盤跌逾 1％。

截至台北時間週五 (30 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 25.25 點或 - 0.07%，暫報 35059.28 點

那斯達克綜合指數下跌 131.18 點或 - 0.89%，暫報 14647.08 點

標普 500 指數下跌 23.19 點或 - 0.52%，暫報 4395.96 點

費半下跌 6.74 點或 - 0.20%，暫報 3326.51 點

台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 115.69 美元

十年期美債殖利率下跌 1.247%

紐約輕原油上漲 0.14％ 至每桶 73.72 美元

布蘭特原油下跌 0.32% 至每桶 75.81 美元

黃金下跌 0.40% 至每盎司 1828.50 美元

美元指數上漲 0.13% 至 91.99

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

寶潔 (PG-US) 早盤上漲 1.79％，至 141.98 美元。

寶潔公布 2021 會計年度 Q4 財報優於預期，但也警告商品成本與運費上升可能影響未來收益。此外，該公司也宣布現任首席營運長 Jon Moeller 將於 11 月接替 David Taylor，成為寶潔新任執行長，後者將擔任董事會主席。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 0.54％，至 58.61 美元。

受惠於成本結構改善與更好的市場條件，埃克森美孚公布 2021 年 Q2 營收翻倍成長至 677 億美元，純益達近 47 億美元或每股 1.10 美元，寫下 2019 年底以來最高水平。

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤下跌 1.91％，至 208.49 美元。

卡特彼勒公布 2021 年 Q2 營收獲利均優預期，雖然終端需求自疫情復甦，但管理層警告，考慮到更高的材料與研發成本，Q3 純益率增長力道恐較 Q2 放緩。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PCE 指數年增率報 4％，預期 4.1%，前值自 3.9% 上調至 4%

美國 6 月 PCE 指數月增率報 0.5％，預期 0.7%，前值 0.4%

美國 6 月核心 PCE 指數年增率報 3.5％，預期 3.7%，前值 3.4%

美國 6 月核心 PCE 指數月增率報 0.4％，預期 0.7%，前值 0.5%

美國 6 月核心 PCE 指數再寫 1991 年來新高 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 7 月芝加哥 PMI，預期 63.7，前值 66.1

台北時間 22:00 將公布美國 7 月密大消費者信心終值，預期 80.8，前值 80.8

華爾街分析：

Invesco 多元資產基金經理 Sebastian Mackay 表示，目前影響市場的因素太多，我們已進入一個更動盪的時期，但考慮到經濟仍持續增長，股市將繼續走高。

Verdence Capital Advisors 投資組合策略主管 Meghan Horneman 認為，昨日公布的 GDP 數據還算不錯，經濟表現介於不是那麼好，也不會太火熱之間，這得以將 Fed 推向談判桌。

許多經濟學家預計，經濟擴張速度將在下半年放緩，但對企業獲利來說，下半年的逆風情況可能更加明顯，通膨和通應鏈問題仍會持續帶來影響。