〈熱門股〉明基材上半年賺贏去年全年 周漲22%攀上近七年高點

偏光板廠明基材 (8215-TW) 受惠面板景氣熱絡，加上非偏光業務動能強勁，上半年純益達 4.41 億元，每股純益 1.38 元，光上半年就賺贏去年全年，展望下半年，明基材預期，偏光產能將維持吃緊，醫材、電池隔離膜業務也將保持成長，推升股價本周大漲 22.75%，最高來到 41.8 元，攀上近七年高點。

明基材 6 月純益達 9800 萬元、年增 177.5%，每股純益 0.31 元，第二季純益達 2.75 億元、年增 257.5%，每股賺 0.86 元，創下近七年單季新高；依此推算，明基材上半年已賺贏去年全年，純益達 4.41 億元，每股賺 1.38 元。

明基材表示，第二季營運成長主要來自非偏光產品持續成長，加上既有偏光產品組合轉佳，工廠也全力滿足客戶需求，展望本季，由於面板廠維持高產線稼動率，預期明基材既有 3 條仍將受惠強勁訂單需求，維持滿載狀態。

非偏光業務方面，明基材近年擴大布局醫材、隱形眼鏡、電池隔離膜產品，其中，搭上電動車商機，旗下電池隔離膜已打入日系車廠供應鏈，出貨逐步放量，明基材也看好，未來幾年非偏光事業成長性將超越本業，預期 2023 年整體非偏光營收比重，將從今年約 20% 提升至 40% 以上。