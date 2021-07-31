台積電股東會、Fed最新談話、全國降二級警戒 本周大事回顧

晶圓代工龍頭台積電本周一召開股東會，董事長劉德音釋出對未來展望、地緣政治看法，美國聯準會本周也宣布維持原有利率政策，不過已首度討論縮減購債的最新動向，另外，隨著本土疫情持續降溫，台灣也在本周二正式降為二級警戒，以下是本周大事回顧：

〈台積電股東會〉劉德音：與客戶關係與時俱進 準備好迎接未來成長

晶圓代工龍頭台積電周一召開股東會，董事長劉德音致詞表示，近兩年，台積電在各方面都有長足進步，包括業績、技術領先優勢、先進製造擴展及對網路安全防護力等，與客戶的信任關係也與時俱進，已準備好迎接未來幾年的持續成長。

另外，劉德音也表示，完全同意創辦人張忠謀先前在 APEC 上的談話，在國安考慮外，應採取自由貿易制度，他並認為，全球半導體製造在地化確實會產生，但會是相當局部性的發展，不擔心對台積電未來發展造成影響。

Fed 利率政策按兵不動 首度深入討論縮減購債

聯準會週三結束為期兩天的利率政策會議，會後宣布利率政策按兵不動，不過，在最新聲明中首度深度討論縮減購債的動向，指出「實現經濟目標已取得部分進展，委員會將在會議上持續評估。」

主席鮑爾表示，Fed 官員此次是首度在縮減購債 (Taper) 規模的時間、速度和構成進行深入討論，但尚未就 Taper 時機點做出任何決定，啟動 Taper 的時間表也尚未出爐，並補充在 Taper 實施前，期望在未來幾個月看到強勁的就業數據。

疫情持續降溫 全國正式降二級警戒

隨著本土疫情持續降溫，指揮中心上周正式宣布在本周二 (27 日) 正式調降至二級警戒，符合指引的相關行業、場所可恢復營業活動，行政院發言人羅秉成強調，儘管國內疫情已降至二級，但疫情狀況還是不能掉以輕心。

另外，由於此波疫情對國內民生經濟、民眾生計影響重大，因此，政府內部討論有必要推出振興方案，之前推出的紓困 4.0 也要加以盤點是否須精進，不過目前皆尚未定案。

〈科技大廠法說〉聯發科上調全年營收年增幅至 45% 估 2 年內衝破 200 億美元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，受惠四大產品線需求強勁，加上技術領先優勢，全年營收年增幅將從 40% 上調至 45%，且毛利率可達原先預期 44-46% 間的高標，同時看好在各大產品線推動下，預期 2 年內營收將突破 200 億美元。

〈科技大廠法說〉聯電再上調今年 ASP 估成長 10-13% 訂單能見度看至明年底

晶圓代工大廠聯電周三召開法說，預估第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；同時再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。

〈科技大廠法說〉日月光 Q3 營收季增 2 成以上衝新高 產能估缺到 2023 年

封測龍頭日月光投控周四召開法說會，營運長吳田玉表示，目前需求比先前看起來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡，打破外資預期封測第四季供需會紓解的看法。

〈科技大廠法說〉友達估 Q3 面板價格續揚 5% 全年資本支出上調至 240 億元

面板大廠友達本周召開法說會，董事長彭双浪預期，友達第三季產能利用率可望維持上季 95% 高檔，整體面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 2-4%。

友達也持續優化產能，因應昆山廠、台灣廠產能規劃，董事會今年三度追加資本預算案，累計已核准約 716.46 億元資本支出，並上修全年資本支出預算執行金額達 240 億元，彭双浪表示，明後兩年將著重擴充台灣電視面板產能。