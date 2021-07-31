歲修與極端氣候影響 中國7月製造業PMI跌至50.4 不如預期

周六 (31 日) 中國統計局公布 7 月份製造業 PMI 50.4，預期 50.8，前期 50.9。非製造業 PMI 53.3，預期 53.3，前期 53.5。綜合 PMI 52.4，前期 52.9。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

製造業 PMI

企業規模來看，大型企業 PMI 為 51.7%，與上個月相同；中型企業 PMI 為 50%，比上個月下滑 0.8 個百分點；小型企業 PMI 為 47.8%，比上個月下滑 1.3 個百分點。

製造業 PMI 五大分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界值，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界值。

生產指數為 51.0%，比上個月下滑 0.9 個百分點，顯示製造業生產擴張力道有所減弱。

新訂單指數為 50.9%，比上個月下滑 0.6 個百分點，表示製造業市場需求增長減緩。

原材料庫存指數為 47.7%，比上個月減少 0.3 個百分點，表明製造業主要原材料庫存量較上個月有所減少。

從業人員指數為 49.6%，比上個月回升 0.4 個百分點，意味製造業企業勞動力情況繼續改善。

供應商配送時間指數為 48.9%，比上個月回升 1 個百分點，顯示製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

中國統計局指出 7 月份，部分製造業進入設備檢修期，加上局部地區高溫、洪災等極端氣候影響，製造業擴張力道較上個月有所減弱，但大多數產業 PMI 仍保持在景氣區間。

非製造業 PMI

非製造業 PMI 五大分類指數中，投入品價格指數、銷售價格指數及業務活動預期指數均高於臨界值，新訂單指數、從業人員指數均低於臨界值。