〈陸港盤後〉監管疑雲未除 上證失守3400點

在前一個交易日陸、港股市大幅反彈後，周五 (30 日)A 股出現獲利了結賣壓，反映市場暫時對於中國監管的疑慮仍沒有完全回復信心，外資仍要觀察日後中國是否還會再推出新的產業監管政策。

權值股白酒、證券類股大多下挫，導致上證開盤立即失守 3400 點大關，隨後便在這個整數關卡附近上下遊走，終場仍收在 3400 點之下。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.34 兆元，日增 7%，連續八個交易日成交金額破兆，顯示投資人在目前價位看法分歧，有賣壓也有低接買盤。

港股方面，在前一個交易日大漲之後，今日出現獲利了結賣壓，恒指開盤即開低走低，盤中一度重挫逼近 700 點，幾乎快回吐前一個交易日的漲點。不過午盤後，低接買盤進駐，科技類股止跌回穩，拉抬恒指跌幅急縮，不過距離站回 26000 點差臨門一腳。

恒科指成份股中只有三檔收紅，主要是半導體類股，如中芯 (981-HK)、華虹半導體(1347-HK)，前者大漲逾 3%、後者勁揚逾 4%。網科股仍跌幅較深，騰訊(700-HK) 下挫逾 2%、阿里巴巴 (9988-HK) 則重挫 4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.42%，報 3397.36 點；科創 50 指數小漲 0.17%，報 1591.22 點；深證成指小跌 0.29%，報 14473.21 點；創業板指下滑 0.56%，報 3440.18 點。7 月份上證綜指大跌 5.4%，科創 50 指數小漲 0.19%，深證成指重挫 4.54%，創業板指小跌 1.06%。

恒生指數下滑 1.35%，報 25961.03 點、恒生科技指數下挫 2.56%，報 6780.97 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 22.47 億元，其中滬股通買超人民幣 19.06 億元，深股通買超人民幣 3.41 億元。7 月北向資金買超人民幣 107.63 億元。

法人觀點

華安證券認為，A 股波動擴大仍是近期常態，風險偏好提升較難，指數向上並無空間，但基本面的成長與流動性對股市是個利多，所以也無崩跌的風險。在 A 股上檔與下檔空間均有限，風險偏好面臨利多利空紛擾的前提下，產業推薦上採均衡配置，避免買進高估值類股，可多分配在景氣前景明確的類股。

可留意半導體、新能源汽車產業鏈當中的企業，景氣循環的煤炭、基礎化工如滌綸、尿素和磷化肥也值得關注。