軟板廠看旺Q3 同泰車用訂單挹注拚單季轉盈

軟板廠台郡 (6269-TW)、同泰 (3321-TW) 下半年進入市場旺季，營收展望正向，其中台郡預估第三季產值將突破 100 億元，衝史上第三高，同泰則可望改寫 11 季以來新高，公司更以打破連續 22 季虧損為目標。

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰，積極改善接單結構，第三季營收展望樂觀，法人估同泰第三季營收將登上 6.5 億元大關，較第二季及去年同期都呈現雙位數成長。

同泰第三季在排除不可控的匯率因素外，估單季將達成轉盈目標，扭轉連續 22 季以來的虧損。

同泰第三季營收結構上，因筆電等資訊電子產業面對零組件「長短料」問題， 目前訂單明朗度不高；相對汽車電子產業第二季需求快速升溫，同泰車用電子軟板接單也報捷，去年爭取到 7 家陸系車廠認證，今年下半年有超過一半車廠將由同泰供應出貨，揚州廠未來也會增加汽車相關產品線。

同泰第二季虧損收歛，稅後虧損 1909 萬元，每股虧損 0.12 元，上半年稅後虧損 4888 萬元，每股虧損 0.31 元。

蘋果供應鏈的台郡第三季營運展望也正向，由於新增 TWS 耳機軟板及美系客戶新系列手機 LCP(液晶材料基板) 高頻天線訂單，第三季營收將突破 100 億元；同時，出貨 LCP 高頻天線比重增加挹注下，毛利率將有不錯表現，依照過去出貨狀況分析，第四季營收可能還要比第三季再成長。