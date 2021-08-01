〈觀察〉缺料舒緩及漲價效益 電源、IPC廠毛利率拚回升

IC 等關鍵零組件物短缺，成為中下游電子廠疫情以來的難題，但近日台達電、研華等大廠針對缺料、購料釋出正向訊息，在缺料最壞的狀況已過下，電源、工業電腦 (IPC) 等廠商出貨狀況可望好轉。

另一方面，雖然缺料、成本上游漲價壓力大，但廠商跟客戶協調漲價也需要時間，大部分業者反應成本的漲價，預計都是從下半年開始，陸續有比較明顯的效益，在訂單 ASP 提升、缺料狀況改善下，有利毛利率回升。

業界人士分析，從上游半導體廠商釋出的展望，供給狀況仍舊相當吃緊，而此波缺料狀況舒緩，可能是因為 WFH、遠距教學需求告一段落，過往搶料激烈的筆電以及面板等相關零組件較為舒緩，也讓其他產業在料況上有更大的空間。

不過，業界人士也坦言，雖然目前電子產業整體需求仍普遍強勁，但是否是真的經濟復甦帶來的需求，還是因過去缺料遞延出貨的訂單，甚至是重複下單，則將是接下來的觀察重點。

台達電董事長海英俊多次釋出缺料舒緩的訊息，他認為，缺料最嚴重的狀況在 7 月，8 月開始就會好一些，雖然還是有缺的情況，但跟之前相比，最壞的情況已經過去；研華雖然持續有缺料影響，但已經開始限縮現貨購料政策，同時擴產為供應鏈紓解後作準備，均凸顯缺料狀況略有改善。