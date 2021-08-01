〈工業技術與資訊〉亞洲台商技術服務中心線上揭牌

受到中美貿易衝突持續升溫及新冠疫情的影響，各國逐漸打造本土自主製造鏈，形成短鏈革命，臺商們也正積極尋找升級轉型與新興合作機會，以期提升企業競爭優勢。工研院攜手亞洲台灣商會聯合總會成立「亞洲台商技術服務中心」，於日前舉行揭牌線上儀式，將成為臺商的最強後盾。

為協助亞洲臺商在後疫情時代能站穩腳步、掌握商機，透過僑委會之鏈結，工研院與亞洲台灣商會聯合總會共同攜手合作，於日前舉行「亞洲台商技術服務中心」成立揭牌線上儀式，期望工研院以技術整合者之角色，運用豐沛的創新研發能量、精準布局之核心專利、前瞻趨勢研究分析等資源，以及資本與科技市場連結機制，協助臺商深化核心技術研發能力，進而逆勢突圍，帶動產業轉型升級，創造臺灣智慧價值。

工研院院長劉文雄表示，面對國際市場競爭，有許多亞洲台灣商會聯合總會會員面臨創新轉型的挑戰。工研院有跨領域研發、優質專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等五大資源與機制，加上 2019 年建立的「台商回台投資創新研發平台」，一直是企業轉型升級的好夥伴。期望今年「亞洲台商技術服務中心」的成立，能成為臺商尋求技術支援的重要連接點，協助大家一起茁壯成長，共同打拼海外新市場。

亞洲台商技術服務中心成立後，工研院將聚焦產業技術鏈結、海外臺商升級轉型與新創育成輔導等兩大面向，並針對東南亞國家產業發展主軸，如智慧型自動化、綠能產業、循環經濟等，積極提供臺商包含人才培訓、創業育成、產業顧問服務、技術移轉與智權加值、製程改善及試量產、技術與產品開發等服務，強化臺商的國際競爭力，開創新局。

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添表示，臺商未來經營部署之重點，就是盡快智慧升級以及返臺投資綠能相關產業。「亞洲台商技術服務中心」就是要扮演亞總會員與工研院的串接角色，透過工研院提供媒合平台以及與臺商分享未來產業趨勢的研究資訊，讓臺商能進行技術轉型升級以及掌握產業先機。

僑務委員會委員長童振源表示，僑委會除關切並了解整體海外僑臺商受影響情形，表達政府關懷之意外，已啟動相關機制，逐步推動各項具體策略，以鏈結海外僑臺商與臺灣共同發展、相輔相成、布局全球為政策目標，希望達到協助僑臺商轉型升級、海內外優勢互補加乘及共拓全球市場商機。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 353 期 2021 年 7 月號，未經授權不得轉載。