後疫情時代 75%企業將創新列為首要任務、逾6成願加碼投資

受疫情影響，越來越多企業將創新列爲優先考慮事項，根據波士頓顧問公司 (BCG) 的《2021 年最具創新力企業》調查顯示，將創新列為前三大優先事項的企業比重增加 10 個百分點來到 75%，創下該報告發布 15 年來最大的年增幅，其中 6 成受訪企業更表態願意加碼投資。

BCG 針對全球 1600 名創新企業高層所做的這項調查研究顯示，企業正在投入更多資源；超過六成的企業打算在 2021 年加大對創新的投資，其中三分之一的企業更計畫大幅加強投資力度，將支出提高一成以上，無論是受疫情衝擊較大或較小的行業都是如此。

報告指出，企業 CEO 紛紛加大對創新的努力和投資，原因是企業認為，創新在增強企業韌性和驅動優勢的作用，但也有部分企業還沒做好準備，還沒打造推動創新的流程和能力，恐怕難以將願景轉化爲價值。

調查發現，僅 2 成的企業已做好實現創新理想的準備；而做出承諾（將創新視爲優先事項並加大投資）且準備就緒（已具備必要的平台和實踐）的企業，從新産品、服務和營運模式上獲得收益的機會，則比同行企業高出四倍。

企業在創新準備力方面的差距，也展現在績效上，調查發現，疫情爆發前選出的 50 家頂尖創新企業，在過去一年的績效表現，比 MSCI 世界指數足足高出 17 個百分點，即便剔除高蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書和 Netflix 等指標型企業，這些頂尖創新企業的績效仍比指數高出 13 個百分點。