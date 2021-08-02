本週操盤筆記：美7月非農、ISM PMI、美股財報續發布

本週重點國際財經大事包括：美國 7 月非農報告、美國 7 月 ISM 製造業 PMI、美股財報發布，其中市場最為關注美國 7 月非農報告。

本週操盤筆記：

1. 美國 7 月非農報告：

週五 (6 日) 美國勞工部將公布 7 月新增非農報告，市場預期美國 7 月非農就業將報 92.5 萬人，高於 6 月的 85.0 萬人；失業率預估降至 5.6%，低於 6 月的 5.9%。

主流市場經濟學家預期，若美國 7 月非農報告大幅優於市場預期，可能會觸發美股的部分拋售，因為市場會認為聯準會 (Fed) 將準備執行縮減 QE 購債 (Taper)。

2. 美國 7 月 ISM 製造業 PMI：

週一 (2 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 7 月製造業 PMI，市場預期 7 月 ISM 製造業 PMI 將回升至 60.8 的歷史高位，顯示美國經濟仍在高度擴張區間。

但不少經濟學家亦認為，隨著步入去年下半年的高基期區間，美國經濟估將開始出現放緩，其中製造業 PMI、GDP 增速、企業獲利都可能出現小幅走低，但這主要是因為高基期而導致的增速放緩，並不意味著美國經濟體質改變。

3. 美股財報續發布：

本週美股企業持續公布財報，包括阿里巴巴 (BABA-US)、恩智浦 (NXPI-US)、CVS (CVS-US)、西方石油 (OXY-US)、Qorvo (QRVO-US)、Square (SQ-US)、Moderna (MRNA-US)、Roku (ROKU-US) 等都將公布財報。

據 FactSet 數據顯示，市場預期 S&P 500 第二季每股盈餘 (EPS) 年增率將達 85.1%，估創 2009 年第四季以來的新高水平。

4. 澳洲央行 8 月利率決議：

週二 (3 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 8 月利率會議，市場預期，澳洲央行將維持基準利率在 0.1% 不變，持續維持寬鬆態度。

近期澳洲新冠疫情再度捲土重來，主要是受到 Delta 變種病毒肆虐，澳洲政府已宣布布里斯本、與昆士蘭州其他地區自 7 月 31 日起封城 3 天，以遏阻病毒擴散。