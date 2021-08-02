全球最大退休基金創紀錄調降美債持有比重 增持歐洲債券

據《彭博》數據，日本政府退休投資基金 (GPIF) 在截至 3 月的上一財年，破紀錄地下調美國公債在投資組合中所占權重，由 47% 降至 35%。

不過 10 年期美債殖利率未受消息面太大影響，亞洲周一 (2 日) 時段，其殖利率來到 1.24% 附近，較上周五升 0.5 個基點。

GPIF 在過去 1 年多來，實施新的投資計畫，以降低對日本公債的依賴，並將重點轉向回報率更高的股票和海外債券。數據顯示，GPIF 的部位調整以增持歐洲主權債券為主，而非在市場行情下跌之時拋售美國國債。

GPIF 美債比重大減 (圖表取自彭博)

GPIF 對法國、義大利、德國和英國的政府證券的投資組合比例有所上調，至少超過 1.7%。這些證券的購買總額為 5.72 兆日圓 (約 520 億美元)。

雖然美國債券的權重下降，但在調整貨幣波動和債券回報後，GPIF 上一財年仍增持了價值約 1.1 兆日元的美國公債，這使其儲備達到約 17.5 兆日圓。

有策略師表示，這家退休金巨頭之所以降低美國國債權重，可能與長期表現不佳有關。其他人則表示，公司通過將組合權重與全球指數保持一致來降低風險，因此美國公債比重降低可能是偶然的。

以日本投資者整體計算，自 4 月 1 日當前財年開始以來，日本投資人共售出 240 億美元美國政府債券。在此之前的 12 個月，他們拋售了 350 億美元，是 3 年來最多的。

美債殖利率至 3 月止的 12 個月變動 (圖表取自彭博)

在此期間，債券出現了巨大的波動，10 年期美債殖利率在前一日本財年上半年大幅橫盤整理，然後在下半年飆升約 100 個基點至 1.7% 左右。

京三井住友信託銀行的市場策略師 Ayako Sera 表示，GPIF 對日本其他養老基金的投資決策有很大影響，依據最近的走勢，Sera 認為美債的吸引力進一步下降。

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