〈車市〉7月銷量逾3.8萬台年減13% 國產車商衰退2成起跳

7 月新車銷售成績出爐，總新車掛牌數 38064 台，月增 36.3%，年減 13.4%，顯示疫情趨於緩和後車商銷售動能轉強，但看車潮尚未回復過去正常水準，因此旺季期間相對去年衰退，其中，國產車商年衰退多在 20% 起跳。

和泰車 (2207-TW) TOYOTA、HONDA、FORD 是本月銷售前三名車商，銷量分別為 10303 台、2524 台和 2378 台，月增 63.6%、97.2% 以及 64.1%，不過，仍較去年同期衰退 21.5%，29.8% 和 19%。

其中，TOYOTA 仍銷售破萬台，主要是因 C CROSS 熱賣 3287 台，在國產 SUV 中拿下 40% 的市占率，而 RAV4 也熱賣 2367 台，拿下進口 SUV 近 40% 的市占率，兩款車合計占品牌銷售占比近 55%。

LEXUS 7 月銷量 2279 台超越賓士的 2186 台，拿下進口車銷售冠軍，月增 36.7%，年減 13.5%。

和泰車說明，LEXUS 因應疫情調整彈性銷售策略，如線上商談、遠距購車機制等奏效，尤其在休旅車級距市場占比高達 41.3%，大幅領先各品牌競爭對手，其中，NX 銷售 941 台，拿下全高級車市場銷售單月冠軍，RX 銷售 424 台，稱霸中大型豪華休旅車級距，而 UX 銷售 438 台也占據高級車市場第三名，並穩居小型休旅霸主地位。

儘管 5 月中旬以來國內爆發本土疫情，累計前 7 月國內新車總銷售規模達 259873 台，年增 2.4%，顯示車市需求仍穩健成長，10 大車商中有 5 家維持正成長，包括賓士銷售達 17817 台，年增 12.3%，累計銷量高居車市第二，僅次於 TOYOTA，而 FORD 銷出 16227 台，年增 23.8%，中華車 (2204-TW) 銷出 14192 台，年增 4%，以及 BMW 銷出 10671 台，年增 14.5%，而 MAZDA 銷售 9017 台，年增 5.8%。

展望後市，隨著疫情警戒降至二級，賞車人流回籠，車商看好遞延買盤有望逐漸湧現。

和泰車表示，8 月雖進入傳統農曆民俗月，但在防疫警戒下降，消費景氣逐漸回溫下，持續推出購車優惠專案有助買氣穩定攀升。