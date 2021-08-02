【龍哥講股教室】航運最後整理？天鈺和敦泰風雲再起

台股還是反彈行情，反彈行情的特徵就是上下洗刷快速，這幾天就是這樣的情況，因此龍哥才會告訴大家，操作反彈行情的手腳要快，要用分批獲利放口袋來確保獲利，反彈目標還是 17667 點。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，首先，期貨波段空單大賺錢，電腦會員直接大賺 42 萬，再來換期貨波段多單大賺 62 萬，沒有想到的行情一樣可以大獲利；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

<航運>

航運運費還是上漲，缺櫃、塞港還是無法解決，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，股價會震盪，主要是籌碼的問題，以技術面來看，股價修正與 10 日線的乖離率，股價就是會開始震盪，記住，反彈行情隨時會震盪，這很正常，原因是上面有層層套牢的籌碼，所以搶反彈手腳都要很快，目前反彈目標還是看月線；龍哥節目中都會詳細分析，有操作航運的朋友要緊盯龍哥節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。



<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國嚴格管制出口，長期趨勢偏多，近期股價回測，目前等待正式止跌訊號，美國鋼捲等鋼鐵產品的價格持續上漲，其中受惠最大的還是 2027 大成鋼，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利；2002 中鋼率先站回月線，有機會帶動鋼鐵族群。

<電子>

龍哥告訴大家不要追高新唐 (4919-TW)，MCU 還是供不應求，需求很滿，拉回到月線附近可以觀察再次佈局機會，投信還是積極佈局，不過強勢股操作都不建議談戀愛，有獲利要跑。

龍哥操作三次新唐，累積獲利 + 140%，每次都有公開，不太會進出的朋友跟著操作，獲利就可以滿滿！

電動車市場商機很大，車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，2481 強茂不用追高，拉回到月線附近觀察再次佈局機會，強勢股操作都不建議談戀愛，有獲利要跑。

龍哥深入了解產業面，一直跟大家分析，半導體，IC 設計以及 DRAM，手機，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障。例如，聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，都如龍哥預期，大家可以多做功課，可以觀察，晶豪科 (3006-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW)，台郡 (6269-TW)，聚積 (3527-TW)，佰鴻 (3031-TW)，欣銓 (3264-TW)，康普 (4739-TW)，聚和 (6509-TW)，同欣電 (6271，景碩 (3189，欣興 (3037-TW)。



漢磊 (3707-TW) 龍哥從股價 3X 元就開始推薦操作，氮化鎵是未來第三代半導體的主流，只要台積電採用，漢磊的獲利就會很漂亮；再看看光的故事－光罩 (2338-TW)，龍哥還拍影片特別介紹 (https://www.youtube.com/watch?v=9vhLdaiiYH4&t=1s)，光罩夠罩吧？目前漢磊和光罩都回測月線尋求支撐，法人趁機在撿便宜。

IC 設計，籌碼乾淨，獲利又好，資金一進來就是噴出，大家都知道龍哥只看 4961 天鈺和敦泰 (3545-TW)，以敦泰來說，主力產品 IDC 本季再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到將近 40 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 800 元，當然不是說一定到 800 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障；看看這波敦泰，龍哥從 200 元附近跟大家分析有投資的價值，現在漲到 298 元了，繼續看下去。

天鈺 (4961-TW) 的情況也差不多，今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，有上漲空間，股價就較有保障，這就是投資的價值，而不是看漲說漲，看跌說跌，繼續看下去。

龍哥佈局營收飆速王，LED 概念，基本上 mini LED 的年成長率很高，只是貢獻獲利還沒有很高，所以股性比較不好，操作上要謹慎，但是龍哥領先市場提早佈局，就可以簡單獲利；勁量電池小鋼炮跟著大盤整理，基本面不變的情況之下，反而提供更好的投資機會，把握低檔佈局的機會。

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