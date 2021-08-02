權值三王火力全開 台股強彈255點收17503點 短均失而復得

台股今 (2) 日早盤遇亂流，數度翻黑，但隨著陸、港股市止跌回穩，提振投資人信心，權值三王火力全開，金融股、台塑集團股也獲資金點火，帶動指數走高，終場大漲 255.87 點，收在全場最高 17503.28 點，5、10 日線失而復得，成交值萎縮至 4360.05 億元。

資金轉進電子族群，權王台積電今天扮演穩盤要角，午盤後漲勢逐漸放大，終場上漲 1.7%，收在全場最高 590 元；聯發科、鴻海強漲逾 2%，日月光投控、國巨、聯詠等權值股漲勢也不俗。

記憶體廠第二季陸續繳出亮眼成績單，下半年報價持續看旺，今天在資金點火下，旺宏、威剛勁揚逾半根停板，華邦電、南亞科、群聯、鈺創、十銓等，漲勢也相當強勁。

傳產方面，台塑四寶也獲買盤青睞，其中台塑、台塑化均上漲逾 2%；中鋼今天上漲 2.4%，燁興亮燈漲停，春源、志聯、大成鋼、威致、東鋼等均表現強勢；金融股則由國泰金領軍，勁揚 2.7%，富邦金同樣上漲 2%。

國際運價漲不停，美東線首次衝破 1 萬美元大關續創高，航運股早盤表現疲弱，午盤後陸續由黑翻紅，其中，貨櫃雙雄大漲逾半根停板，萬海也有 3% 的漲幅，台驊投控、台航、中航、裕民等，也都上漲 2-3%。