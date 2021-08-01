大立光/鴻海7月營收、科技廠法說、台灣7月PMI 本周大事預告

時序進入 8 月，上市櫃公司本周將陸續公布 7 月營收，大立光、鴻海都預計周四 (5 日) 公布，近期也進入上市櫃公司半年報密集公布期，包含世界先進、環球晶、研華、華邦電、中美晶、群聯、群創等，本周都將接棒召開法說，預期將公布財報、釋出展望，而中經院周一也將發布 7 月 PMI 結果；以下是本周大事預告：

大立光、鴻海 7 月營收周四出爐

光學元件大廠大立光周四 (5 日) 將公布 7 月營收，大立光預期 7 月出貨將優於 6 月，8 月部分大客戶訂單也已經下單，今年下半年將有高階 7P、8P 鏡頭產品新增客戶出貨，有助營運。

大立光強調，第二季由於手機客戶考量 IC 缺料，放緩拉貨動能，連帶影響大立光出貨，不過目前已沒有聽到客戶再提起相關問題。

鴻海也預計在同日公告 7 月營收，由於第二季 iPhone 進入新舊機種交替的空窗期，導致鴻海 6 月營收連續第二個月下滑，但隨著下半年 iPhone 新機開始拉貨，加上下半年旺季來臨，營運可望跳增，全年毛利率也將以 7% 為目標。

股東會聚焦南亞科、和碩 世界先進、矽晶圓族群接棒法說

本周股東會將由記憶體大廠南亞科、組裝大廠和碩接棒在周四 (4 日) 登場，預期市場將關注料件供應、下半年訂單需求狀況，經營層也將進一步釋出未來營運展望。

電子科技大廠本周也將陸續召開法說，周二 (3 日) 有世界先進、愛普、環球晶等，周三 (4 日) 由研華及金融股玉山金接棒，周四 (5 日) 則有鈺太、文曄、立積、上銀、大銀微、華邦電、中美晶等，群聯、面板大廠群創、砷化鎵族群環宇 - KY 則在周五 (6 日) 壓軸登場。

中經院周一公布台灣 7 月 PMI

中華經濟研究院周一 (2 日) 將公布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，預期將續超過 60.0，呈現連九個月擴張。

觀察 6 月台灣 PMI 雖已連續八個月維持在 60.0% 以上的擴張速度，但較 5 月續跌 2.0 個百分點，呈連 2 跌，同時，製造業未來六個月展望指數續跌 2.7 個百分點至 64.3%，創去年 12 月以來低點。

主計總處周四公布 7 月 CPI 指數

主計總處周四 (5 日) 將公布 7 月消費者物價總指數 (CPI)，預期仍將保持正成長，但幅度逐步收斂，觀察前 6 月 CPI 指數，年增 1.89%，終結連 2 月 CPI 超越 2% 的態勢，上半年 CPI 年增率為 1.47%，穩居央行通膨防線 2% 之下。

主計總處說明，由於油料費持續受去年比較基期低的影響，加上機票、蛋類、蔬菜、水果和肉類價格上漲，使 6 月 CPI 年增 1.89%，不過，因暫緩實施夏月電價，電費下跌 18.35%，再加上通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。