電競、大容量SSD需求續旺 十銓看好Q3漲價效應

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 受惠記憶體需求升溫，今年第一季獲利較上季暴增 6.2 倍，第二季可望持續站穩高檔水準，十銓表示，電競、大容量 SSD 需求仍十分暢旺，看好第三季記憶體產品漲價空間。

十銓指出，包括電競產品、大容量 SSD 需求仍十分暢旺，儘管伺服器、資料中心業者面臨缺料因素干擾，但 6 月起拉貨動能續強，對伺服器需求展望樂觀看待，並看好第三季產品價格持續向上。

據研調機構 TrendForce 預估，供應端受限上游晶圓產能吃緊，導致 SSD 相關零組件供應不及，加上原廠極力提升大容量產品漲幅以優化獲利，第三季企業級 SSD 合約價將較上季大幅上漲 15%。

十銓表示，下半年進入傳統旺季，加上蘋果新一代 iPhone 13、次世代 ARM 處理器也呼之欲出，DRAM 及 SSD 搭載容量將有大幅度升級需求，包括資料中心、伺服器、高效運算、人工智慧等，各項新興應用需求續強，有助整體營運向上。

十銓受惠記憶體市況轉佳，需求升溫，加上漲價效益帶動，第一季稅後純益 1.66 億元，季增 6.2 倍，年增近 1 成，每股純益 2.16 元，且 4、5 月累計每股純益已達 1.71 元。

