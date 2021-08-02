台中銀組織改造 新設數金部迎戰金融科技

隨著純網銀陸續開業，與金融科技日益質變，傳統銀行面臨內外挑戰，在金融產業轉型的浪潮中，台中銀行 (2812-TW) 為維持競爭力，近期廣徵數位人才，新設數位金融部，並調整原業務部門與資訊部門的組織架構，企圖驅動組織改造，插旗數位金融場域。

面對後疫情時代與數位化的衝擊，台中銀行總經理賈德威表示，疫情時代凸顯出銀行對於數位化需求的提高，以及朝向數位化發展的重要性，而台中銀行面臨傳統與數位融合的挑戰，如何打造一體適用的服務以創造綜效，成為轉型的重要課題。因此，台中銀行的數位轉型計畫，除了重視所有在職員工的數位技能提升與訓練外，亦從組織文化架構到基礎建設徹底改革。

賈德威表示，台中銀新成立的數位金融部與業務部金流創新科，是兩個年輕的新創數位團隊，成員來自不同學科與不同專業領域的年輕世代，將以數位思維為基礎，實體分行與網路的金融生活場景串聯為場域，藉由新團隊的創新與金融職能，來推動各種創新實驗機制與新科技的導入，進行一連串的數位基礎建設的改造計畫。

不僅如此，為加速推動數位轉型的運作，台中銀資訊部門的組織改造亦是數位轉型的重要工程，因此將現行資訊部門依據「開發」及「維運」的專責，拆分為系統開發部與資訊維運部。

而為了配合金管會型塑金融機構重視資安的政策，台中銀日前也派任副總經理林俊昇兼任資訊安全長，統籌資訊安全政策推動及資源調度事務，資訊團隊未來將採以敏捷式的開發，提供更高效的資訊服務。

台中銀表示，從資訊組織的轉型到系統架構的升轉，將導入微服務框架，朝向平台化、模組化與 API 化的發展，並瞄準 AI、區塊鏈等新科技的應用，以提升整體業務技術架構的彈性及效率，希望藉由全行全方位的轉型計畫發展，為顧客提供更創新、更便利的金融服務。