鼎炫看好衡器及EMI材料今年持續成長 子公司隆揚已申請中國IPO

鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (2) 日召開股東會，公司看好旗下 EMI 材料、衡器事業將優於去年，針對兩大事業採取持續投入新產品研發；同時，旗下的 EMI 材料廠隆揚電子今年 7 月已向中國深圳證交所遞交創業版上市申請。

鼎炫 - KY 看好，衡器事業近年深化電子 / 智能衡器產品研發、產品結構調整、打造雲端秤重管理平台整合等布局，以 T-Scales 的自有品牌拓展中國地區業務、擴大歐美海外代工衡器訂單，未來集團將持續布局印度與美國市場，推廣智能衡器產品應用，瞄準全球物聯網商機，有望於今年逐步展現良好成長動能。

另一方面，鼎炫 - KY 旗下 EMI 材料事業主要客戶訂單需求仍保持良好動能，惟整體出貨狀況需持續追蹤上游缺料及貨運運力的影響，由於鼎炫 - KY 持續看好 5G 技術發展，帶動 NB、平板等電子產品散熱、多工、高效率之技術需求提升，有助於帶動單一產品 EMI 材料產品使用量，同步持續開拓材料銷售應用領域至桌上型電腦、無線充電模組、及陸系面板供應鏈等，堆疊集團未來營運良好成長引擎。

除此之外，為打造集團中長期營運版圖持續擴張，旗下子公司隆揚電子已於今年 7 月向中國深圳證交所遞交創業版上市申請，募資取得的資金可用來加速擴張材料事業行銷及業務，持續投入新材料研究與開發，引進高端研發人才。

隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股比例 92.05%，隆揚電子日前也決議來台投資設立台灣子公司，為擴展境外市場並吸納人才提高研發能力，不排除進一步在台設廠開出產能。

受惠疫情帶動遠距商機，隆揚電子的 EMI 材料事業營運動能強勁，鼎炫 - KY 去年營收 23.61 億元創新高，其中來自隆揚電子營收高達 73%，全年稅後純益 6.35 億元，年增 52%，每股純益 12.39 元。

鼎炫 - KY 今天股東會並通過對去年盈餘，每股將配發 8 元現金股利。