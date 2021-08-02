CoinFund 創始人：淺析 NFT 估值機制

NFT 需要更廣泛的估值機制，CoinFund 創始人 Jake Brukhman 比較分析了兩種 NFT 估值思路。

撰文：Jake Brukhman，CoinFund 創始人

譯者：盧江飛

不管是出於科學角度，還是處於實際原因，「Fractionalization」都不應該是唯一的 NFT 估值機制。我們應該更廣泛地理解 NFT 估值機制。

正如我之前所說，底價（floor pricing）是一種「從 0 到 1」式的創新，因爲它展示了一種基本機制，通過這種機制，那些被視爲非流動性的資產類別證明具有一定流動性。「底價」機制雖然不精確，但仍然是一種創新，允許 NFT 具有最低流動性，可以讓收藏品像股票一樣被交易。）

一般來說，NFT 基金這類產品（例如 NFTX ） 會收集一組 NFT （通常是一個系列的相關 NFT ），然後在這組 NFT 上應用估值函數。以 Hashmasks 爲例，他們必須決定需要給 1 Hashmasks 的存款人發行多少 MASK 代幣。

在當今大多數此類方案中，對於某些 NFT 「x」，估值函數如下所示：

V(x) = 1

博弈是這樣進行的：如果每個項目價值 1 MASK ，那麼我應該存入我能找到的、最便宜的 Hashmask ，並賺取儘可能大的點差——而這，就是底價機制。

NFT 基金之所以設計的如此巧妙，是因爲現在任何人都可以存入 Hashmask 並提取流動性資產，比如 MASK 。（注：假設存在一些 LP 機制、市場等。）

V （x）=1 的 NFT 基金是次優的，因爲最昂貴的 Hashmask 和 1 MASK 之間的價差可能無法由某些輔助機制填補——價差大且變幻莫測。

由於存在這種價差，大多數 Hashmask 不會進入該 NFT 基金。

那麼，有沒有更好機制呢？

我們再來看下另一個估值函數，如下所示：

V(x) = v (x)

其中 v (x) 是物品的實際價格。

我說這麼多是多餘的嗎？我保證自己並不想說一些沒用的東西，我只是把問題分解成更小的部分——

一個是基金部分（細分），另一個是估值部分。對於後者而言，產生估值的一般方法大概只有以下兩種：

買下你要估值的東西

準確預測將來有人會買下你要估值的東西的價格

實際上，這兩種類型的方法都是有效的，但有一個主要區別：第一種方法，購買（或拍賣，或有風險的）物品需要大量資金；而第二種方法，則需要某些固定成本。

第二種方法的潛在示例可能包括：

開發機器學習定價模型的固定成本

用於爲多個項目定價和攤銷成本的固定股份

對等預測（peer prediction）等新算法

專有模型

暗示估值的 Fractionalization 方案

我對按照第二種估值機制創建的項目感興趣——因爲第二種類型的資本效率更高。

如果你正在構建此類項目，我的私信是開放的。如果你想了解有關 NFT 估值問題（#NFTValuationProblem）中所涉及到的、更廣泛的框架，可以在 這篇文章 進一步探討。

最後的想法，如果你的估值函數是 V(x) = v (x) ，那麼一個基金中的所有 NFT 都沒有特別理由需要來自某個特定系列。

現在，您可以去代幣化收藏品和博物館畫廊了。