立凱-KY與電動車客戶合作報捷 8月進入第三級驗證

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱 - KY(5227-TW) 今 (2) 日公布，與東北亞電動車客戶經歷多年合作開發，8 月正式進入第三期驗證，預期該客戶一旦進入第四期正式量產，產品生命週期預估可達 15 年以上。

立凱表示，今年 4 月股東會中，股東反映希望增加產品開發進程的透明度，董事長張聖時當時回應，將在不影響商業機密與客戶符合保密合約的前提下，適時對外說明與國際客戶產品開發驗證進度狀況。

至 7 月底，立凱手上共有 19 家客戶正在認證鋰電池正極材料，當中電動車應用有 6 家客戶、儲能應用有 9 家客戶，同時應用在電動車及儲能的客戶有 2 家，同時應用在電動車及軍用、儲能及 E-BUS 的客戶各 1 家，合計 19 家。

立凱指出，電動車客戶驗證產品期長達 3-5 年，日前東北亞汽車客戶正式將產品評估進度提升至第三期，代表連續生產樣品大於 1000kg 以上，預計約一年可以完成三期驗證，如果順利驗證成功，可取得供應商資格，並開始著手第四期正式量產的安排。

立凱目前在儲能、電動車兩大領域，已掌握日本、歐洲、美國等客戶，約有 6 家電動車客戶正與公司合作開發產品，共有 6 種產品型號，雖然處於第一期驗證階段，但歐系廠商相當積極，整體客戶數量較去年同期增加 50％以上。

立凱認為，在特斯拉 (TSLA-US) 大規模採用磷酸系鋰電池的帶動下，將加速公司產品導入電動車，展望前景明朗樂觀。

立凱在儲能方面也有斬獲，除了原先已進入第四期的首家日本客戶外，近期再新增一家歐洲鋰電池儲能客戶，經歷多年驗證，也已成功進入第四期量產階段，另外，也有 3 家客戶進入第三期驗證，預計一年可完成認證程序。

固態電池方面，立凱目前共有 3 家固態電池或其他應用如軍用電池的客戶，也持續與客戶開發中，其中 1 家歐洲及 1 家其他地區客戶已進入第三期驗證，該公司認為，磷酸系正極材料搭配固態電池發展，有助降低鋰電池成本，並大幅提升續航能力，公司在該產業累積長達 16 年的研發成果與量產能力，可望在電池正極材料產業上搶占先機。

立凱表示，過去 10 年來，電池產業結構發生很大變化，受中國政府鼓勵與補貼，全世界磷酸系電池與正極材料產業高達 95％集中在中國，在激烈競爭下，中國外廠家已寥寥可數。

立凱也期望藉由此次發布產品開發驗證，懇請股東為研發與相關同仁的努力給予多多打氣與鼓勵，為台灣與中國以外的市場，保留最後的發展機會。