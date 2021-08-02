聯合智網專注電商運營服務 自營電商8/25終止服務

聯合報旗下聯合智網今 (2) 日證實，旗下自營電商平台 udn 買東西將在 8 月 25 日起停止接單，同時進行重要轉型策略布局，將專注資源在電商運營、數位平台服務，正式宣告聯合智網未來不再直接面向消費者 (ToC)，而是專注企業端 (ToB) 市場。

聯合智網總經理陳杰表示，因應國內電商市場結構、各行各業全面跨入電商產業需求，認為市場不需要這麼多 B2C 平台，也觀察到中小型電商在專注業務發展時，需要更多工具協助，因此，未來聯合智網將專注在電商服務上，提供國內電商經營者，從數據整合、效率化工具到全方位解決方案。

聯合智網除自營電商平台 udn 買東西外，2019 年正式推出代運營服務，聯合智網表示，去年電商客戶營業額較前一年提升 7 倍，日常電商營運效率也提升逾 5 成，統計今年上半年客戶營業額平均也有 70% 至翻倍成長，今年 7 月也再推出通路電商一站式整合管理平台「My Mind 買賣」。

由於聯合智網 My Mind 買賣平台已可整合國內十大電商通路平台，包含蝦皮購物、momo 購物網、Yahoo 購物中心、PChome 24h 購物、東森購物、Yahoo 超級商城、Rakuten 樂天市場、91APP、Shopline、Cyberbiz 等，不利自營經營電商 udn 買東西，因此當時外界就相當關注聯合智網未來布局方向。

對於 udn 買東西終止服務，聯合智網指出，網站將在 8 月 25 日停止接單，除部分缺貨商品訂單將與客戶聯繫取消，停止銷售前的訂單將如常出貨，客服則將延至於 2021 年 9 月 30 日下午六時起停止服務，鑑賞期以及商品保固均不受影響。