麟洋配奪金網瘋台灣IN卡 土銀、一卡通評估發卡

台灣男子羽球雙打「麟洋配」勇奪東京奧運男雙金牌，而第二局關鍵的「終局線上界內球」讓網友為之瘋狂，群起敲碗希望「麟洋」所屬球隊土地銀行發行信用卡外，電子票證一卡通也考慮以此為卡面素材，開版製作新卡片「台灣 IN！」。

台灣羽球男子雙打李洋與王齊麟，上週六在金牌戰中以直落 2 擊敗中國隊的劉雨辰與王俊慧，為台灣羽球奧運史摘下首金，兩人在第二局中，落在界內的關鍵一球畫面，也讓粉絲向土銀喊話提案，盼能以此畫面發行「麟洋專屬信用卡」。

對於網友創意，土銀回應，銀行的信用卡發行量不多，目前還在研議階段，但已著手規劃「麟洋」兩人的簽名球及海報等周邊物品。

除了土銀研議發行信用卡外，一卡通的小編今天也在粉專發起「敲碗活動」，向廣大網友喊話，只要留言、按讚數超過 5000 人，就會跟公司爭取以「終局線上界內球」為素材，開版製作一卡通卡片，文章出爐 4 小時已經吸引超過 3000 名網友響應。

事實上，四年一度的奧運都會銀行搭上奧運熱推出相關商品，以本屆 2020 東京奧運來說，國內就有 7 家銀行分別與奧運贊助商 VISA 合作發行紀念卡，也在市場掀起討論話題，本次奧運我國選手頻傳捷報，預料在奧運熱潮下，銀行是否再推相關活動響應，值得拭目以待。