〈觀察〉公股銀當體育國手後盾 贊助、自組球隊培訓雙管齊下

台灣選手本屆東奧屢傳捷報，而不少奪牌好手都是來自公股銀行自行培訓的球隊與長期贊助的對象，包括合庫銀、第一銀行、土銀各自成立桌球、羽球與舉重等隊伍，每年斥資至少千萬元預算贊助選手訓練計畫；華南金 (2880-TW) 則長期贊助體操訓練經費。

培養運動選手登上國際賽事往往所費不貲，為培養國際級的好手，金融業除了祭出激勵獎金外，老字號的公股行庫更是自組球隊，並與中學、大專院校等各級學校進行建教合作，提供訓練經費，從基層開始紮跟培養有潛力的好手。

以合庫銀來說，目前旗下擁有桌球、羽球與棒球三支球隊，其中桌球隊成員陣容包括「桌球教父」莊智淵、林昀儒、鄭怡靜、江宏傑、陳建安等知名球員；羽球隊則也有戴資穎、周天成、王子維等。

土銀羽球隊今年成立滿 45 年，透過與學校建教合作及經費贊助協助球員訓練、出國參賽經費，目前正式編列球員共 14 人，其中包含甫在東奧男子雙打摘金的王齊麟、李洋「麟洋配」外，還有 34 名預備隊成員。

而這些來自銀行球隊的球員們不僅與一般行員一樣享有職等升等與薪水外，銀行還加碼提供營養金津貼，球員退役後，如果有興趣者銀行還會提供金融專業訓練，讓行員退役後可轉任銀行員，或是擔任教練職，培訓新生代運動員。

第一金則長期贊助舉重與桌球兩項運動，其中舉重隊成員陳玟卉日前也在東奧女子舉重項目順利拿到銅牌佳績；桌球隊成員的廖振珽、李佳陞與楊恆韋等人也分別在世大運等國際賽事中取得亮眼成績。

華南金除了從 2017 年開始贊助體操好手李智凱訓練經費外，只要選手在國際賽事中取得佳績，也會加碼祭出激勵獎金，以本屆東奧來說，奪得金牌就加碼 100 萬元獎金，銀牌與銅牌也分別有 60 萬元、30 萬元獎金，累計 5 年來已提供將近千萬元的經費。



