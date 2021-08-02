近20年來首發債 世界先進將籌資不超過50億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (2) 日公告發行今年度第一期無擔保普通公司債，發債總金額不超過新台幣 50 億元，將用於擴建廠務設施、購買機器設備及 / 或支應綠色環保相關支出，這也是世界先進睽違 20 年來第三度發債。

世界先進表示，此次發行不超過 50 億元的公司債，發行期間將依市場狀況決定，但不超過十年，至於發行利率也將視市場狀況決定。

為滿足客戶需求，世界先進除廠房設備等例行性維修支出外，也將升級部分粗線寬產能至細線寬，將在現有晶圓廠內再增加機器設備投資，在 5 月初的法說會時，上調今年資本支出至 85 億元，較去年大增 1.4 倍。

世界先進日前也宣布，擬斥資新台幣 9.05 億元，購買友達 (2409-TW) 位於竹科力行二路的 L3B 廠廠房及廠務設施，可容納 8 吋晶圓月產能 4 萬片，交割日訂為 2022 年 1 月 1 日。

在供不應求與需求產生結構性改變下，世界先進認為，市場目前看得較遠，今年確定會是非常緊的一年，吃緊情況可能延續至 2022 年。

受惠晶圓代工市場需求暢旺，產能供不應求，晶圓代工廠包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等，今年以來相繼發債，籌募擴廠資金。