外資回頭台股大漲 法人看好解封後需求拉抬股市

台股在外資回頭買超帶動下，航運、電子族群領軍多頭，指數終場大漲 255 點，收 17503 點，法人認為，隨著全球經濟陸續解封需求回升，可望在題材面、基本面拉抬下，帶動指數上攻。

台股上周因法人資金撤出，週線連二黑，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期外資持續賣超台股，7 月賣超金額累計高達 1220.99 億元，是今年來賣超金額第二高的月份，僅次於 3 月賣超 1508.98 億元，且外資自 5 月以來已經連續 3 個月調節台股。

但反觀上櫃市場受到法人資金青睞，外資自 4 月起開始持續回補，7 月買超金額 39.39 億元，投信法人更是連兩個月買超金額突破百億元。截至 7 月底，上櫃指數今年來漲幅為 18.08%，超越加權指數同期 17.07% 的表現。

葉獻文認為，中小型股能更迅速反應下半年全球解封之後帶來的強勁需求，在題材面的驅動下，自然吸引內外資法人買盤。

不過，回顧去年外資累計賣超大盤金額為史上最高，但加權指數仍屢創新高，對應到今年外資對台股的態度，雖然今年來累計賣超金額達 5188.19 億元，快達到去年全年度賣超 5394.7 億元的水準，但仍可持續觀察下半年動向，一旦外資啟動回補潮，對於台股指數將有相當大的助益。

安聯投信指出，在經過上半年持續走強後，部分傳產股在 7 月以來開始出現拉回，主要因市場擔心後疫情時代供需可能出現改變，以及短線內漲多所致。

安聯投信指出，近期資金開始重回電子股，且主要集中於第二季財報表現及明年展望正向者上，在電子股中又以 LED、半導體、PCB 載板與工業電腦等相對表現亮眼。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際關係與地緣政治因子仍須密切留意，包括中國政策動向以及內部經濟需求的長線發展；在利率與貨幣政策上，聯準會的動向仍將對市場帶來明顯影響，故也須高度關注其態度及相關政策規劃步調。