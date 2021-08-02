勞動基金上半年收益率突破3000億元

隨著疫苗施打率提升、經濟活動重啟也推升全球股市走揚，根據勞動基金運用局最新統計，今年上半年勞動基金收益突破 3002.6 億元，收益率 6.59%。

勞動基金運用局今 (2) 日發布勞動基金最新統計，其中攸關勞工退休金的新舊制勞退基金前 6 月收益數分別為 1869.1 億元、626.8 億元，合計勞退基金收益數共 2495.9 億元，收益率 6.85%。

另外，勞工保險金上半年收益數共 495.3 億元、就保基金收益數 6.5 億元、職災保護專款基金收益數 0.4 億元、積欠工資墊償基金收益數 4.5 億元。

勞金局統計，整體勞動基金累計至上半年規模共 4 兆 8855 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 9363 億元，舊制勞退基金規模為 9363 億元，勞保基金規模為 8457 億元，就保基金規模為 1420 億元，職災保護專款規模為 108 億元，積欠工資墊償基金規模 144 億元。

勞金局表示，展望下半年，隨著各國疫苗施打率增加，經濟活動解封，預料將使觀光及消費需求蓄勢待發，但要注意的是，目前仍有部分國家疫情反覆，且經濟景氣復甦伴隨各國貨幣寬鬆政策縮減壓力，預期金融市場仍存在不確定因素。