「麟洋配」信用卡有譜 土銀擬發「麟洋羽球認同卡」

台灣男子羽球雙打好手「麟洋配」東奧摘金，所屬球隊土地銀行順應民意，規劃推出「麟洋」專屬的晶片金融卡以及「麟洋羽球認同卡」，其中麟洋羽球認同卡，每筆消費將提撥 0.25% 回饋金，用來推廣羽球發展，培育更多羽球好手，為國爭光。

據了解，土銀目前規劃朝發行「麟洋羽球認同卡」方向進行，將根據認同卡持卡人一般消費額的 0.25% 計算回饋金，回饋金將用來協助國內羽球運動發展，培育優秀人才，為國家所用。

羽球好手李洋、王齊麟在日前男子雙打金牌戰中，以直落二之姿擊退中國隊的王俊慧、劉雨辰，為我摘下奧運史上第一面羽球金牌，而讓麟洋二人摘金的關鍵壓線界內球，更成為網友創意發想素材，向兩人所屬球隊土銀敲碗，盼能發行信用卡，成為近日熱門話題。

對於球迷們的吶喊，土銀則表示，信用卡部分因涉及版權等問題，還要再研議規劃，但會先針對麟洋摘金，推出相關「奧運金牌精美好禮」抽獎活動。

土銀表示，活動期間使用土銀行動支付或台灣 Pay 並綁定土銀金融帳戶、信用卡交易，單筆刷滿 222 元，就能獲得「麟洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球與台灣 Pay 紅利點數等豐富好禮抽獎機會。

土銀表示，開立數位存款帳戶並下載行動銀行且綁定台灣 PAY，也可獲得抽獎機會乙次；第二波數位存款帳戶則會推出麟洋專屬晶片金融卡。

另外，土銀的客戶透過網銀及行動銀行申購指定基金，也有手續費率 0 元優惠。