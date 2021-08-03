〈台股盤前〉收復頸線探底危機解除 電子回神反彈契機可望再現

台股昨 (2) 日在外資大舉轉為買超 245.6 億元帶領下，加權指數大漲 255 點、收在最高 17503 點。在電子股、航運股都回神之下，加上技術面收復頸線，探底危機解除，台股仍具反彈契機。

航運股昨日午盤回神急拉，台積電帶動電子股勁揚，包括半導體（含 DRAM、封測、IC 設計）、被動元件、矽晶圓、二極體、MOSFET、車用電子等與幾全面走高，吸引市場人氣再度回籠，外資再度轉為買超 245.6 億元，鎖定台積電，買超金額達 48.9 億元。

除了外資，也見自營商買超 36.5 億元同步翻多，投信則連二賣，賣超 7.9 億元，三大法人合計買超 274 億元。外資期貨淨空單增加 1670 口至 29811 口，期現貨中性布局；當沖比重返五成達 50.58%。

今日觀盤重點，外媒報導，南韓三星電子透露有意調漲晶圓代工價格，在三星之前，聯電、力積電等以成熟製程的晶圓代工廠，都已陸續上調代工報價，隨著三星喊出調升晶圓代工報價，市場關注台積電先進製程價格策略，預期晶圓代工市場盛況從成熟製程一路延燒到先進製程。今天相關晶圓代工、半導體股股價表現值得關注。

三星晶圓代工報價喊漲，主力客戶高通面臨成本墊高壓力，高通現階段 5G 旗艦晶片驍龍 888 系列都在三星以 5 奈米製程生產，未來代工價上升後，勢必面臨漲價轉嫁客戶、導致市占率進一步流失的課題，聯發科更具有優勢搶攻更多品牌客戶，擴大市占。

漲價題材不只如此，5G、自駕車及醫療用等終端需求持續大增，使 MOSFET 整體需求至少出現倍數成長，在當前全球 IDM 大廠產能全面吃緊效應下，供應鏈傳出，IDM 廠交期已經延長到 2022 年，且長約客戶下半年再漲雙位數水準，急單客戶報價更達到 30～50％，顯示 MOSFET 下半年續迎缺貨漲價潮。

而半導體族群也有利多，台塑集團繼轉投資 DRAM 大廠南亞科 4 月宣布啟動為期七年、總金額 3,000 億元的 12 吋廠投資案之後，業界傳出，旗下半導體矽晶圓大廠台勝科也將在雲林麥寮廠旁斥資逾百億元，興建 12 吋半導體矽晶圓新廠。

航運股昨日再度揚帆，先前大漲的鋼鐵人也備受矚目，鋼鐵產業獲中美政策利多加持，加上原料價格持續攀高，8 月不銹鋼盤元連四漲，每噸大漲 3000-8000 元，東鋼 H 型鋼每公噸也調漲 300 元，預估第四季鋼市旺季也可望調漲鋼價，鋼鐵股表現可期。

整體來說，台股收復頸線 17350 點後，繼續探底危機已解除，低檔季線與萬七大關，有機會架構為中期底部區，且電子股擺脫「五窮、六絕、七上吊」營運淡季後，8 月起正式進入下半年傳統出貨旺季，加上全球疫後解封的景氣復甦消費力道相對看俏，使資金大舉重回電子股，台股續攻可期。