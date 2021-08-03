〈台股盤前要聞〉勞動基金上半年大賺、義隆每股賺8.3元創高 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，全球股市走揚，勞動基金上半年收益衝破 3000 億元，收益率達 6.59%；義隆第二季雙率均衝破財測、獲利創新高，上半年每股大賺 8.3 元，也寫新猷。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

勞動基金上半年收益率突破 3000 億元

隨著疫苗施打率提升、經濟活動重啟也推升全球股市走揚，根據勞動基金運用局最新統計，今年上半年勞動基金收益突破 3002.6 億元，收益率 6.59%。閱讀全文...

義隆上半年獲利年增 189% 每股賺 8.3 元創新高

IC 設計廠義隆 (2458-TW) 昨 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 13.2 億元，季增 20%，年增 43.79%，每股稅後純益 4.53 元，上半年稅後純益 24.2 億元，年增 149%，每股稅後純益 8.3 元；受惠筆電相關晶片需求暢旺，加上價格調漲，義隆第二季雙率均衝破財測、獲利創新高，整體上半年獲利也寫新猷。閱讀全文...

本土疫情衝擊大 全台六都 7 月房市交易量月減 29.7%

全台六大都會區昨 (2) 日分別公布 2021 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 1 萬 7593 棟，月減 29.7%，年減 25.4%，累計前 7 月移轉棟數 15 萬 2051 棟，年增 15.6%。閱讀全文...

傳 3 奈米廠裝機 台積電：依規劃明年下半年量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出南科 3 奈米廠昨 (2) 日開始進廠裝機，對此，台積電不評論市場傳言，強調 3 奈米廠依規劃進行，將於明年下半年量產。閱讀全文...

台塑生醫再申讓聯亞藥 1819 張股票 持股降至 9.4%

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫昨 (2) 日公告再處分聯亞藥 (6562-TW)1819 張股票，平均每股轉讓價格 166.99 元，總金額 3.09 億元，對聯亞藥持股比重再由 11.13% 降至 9.4%。閱讀全文...

近 20 年來首發債 世界先進將籌資不超過 50 億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (2) 日公告發行今年度第一期無擔保普通公司債，發債總金額不超過新台幣 50 億元，將用於擴建廠務設施、購買機器設備及 / 或支應綠色環保相關支出，這也是世界先進睽違 20 年來第三度發債。閱讀全文...

禾伸堂上半年純益年增 7 成 EPS 7.13 元 被動元件能見度佳

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 昨 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 5.81 億元，季增 0.3%、年增 64%，每股純益 3.68 元；上半年稅後純益 11.26 億元，年增 70.5%、每股純益 7.13 元。閱讀全文...

聯發科攜愛立信 創下全球 5G 毫米波上傳最快速度紀錄

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (2) 日 5G 毫米波 (mmWave) 技術再傳捷報，與國際網通大廠愛立信 (Ericsson) 合作，執行毫米波頻段四載波聚合 (4CC) 上傳技術測試 (UL CA)，創業界最高 495 Mbps 傳輸速率的紀錄。閱讀全文...