台股量縮多空分歧 急拉尾盤漲50點收17553點

美股四大指數周一漲跌互見，台股今 (3) 日一路在平盤上下震盪，晶圓雙雄奮力撐盤，電子仍是多頭指標，但買盤追價欲振乏力，航運股陷多空拉鋸，使得指數忽漲忽跌，不過，終場前大量買盤湧入，帶動指數急拉，上漲 50.48 點，收在全場最高 17553.76 點，成交值縮至 3841.7 億元。

台積電今天力守在盤上，終場上漲 0.6%，收 594 元；聯電積極擴產，斥資 61.5 億元向亞翔購買一批廠務設備，今日股價開低走高，終場漲逾 3%，收 59.4 元；不過，大立光遭外資下調評等至中立，目標價降至 3295 元，股價應聲下挫近 1%；鴻海、廣達、國巨、矽力 - KY 等電子權值股，均震盪走跌。

值得注意的是，AMD 資料中心、遊戲捷報不斷，並上修全年財測，激勵股價再創新高，台廠供應鏈下半年營運可望大進補，祥碩近來股價也水漲船高，今日直奔漲停，達 2205 元，續創天價，其他包括健策、茂達、奇鋐、尼克森、金居等概念股，也表現強勢。

航運股方面，根據美國航運法規定，美國 FMC 無權限干涉國際海運費率漲跌，獲業界正面解讀，不過，航運股今天走勢分歧，長榮在多空激戰下，終場翻黑作收，陽明則獲多頭青睞，勁揚逾 5%，萬海跌逾 1%。台驊投控、榮運、中航、宅配通等多檔賣壓出籠，建新國際則因 6 月自結數亮眼亮漲停燈。

LME 銅價自 7 月下旬開始走揚，攀上近 1 個多月高點，第一銅股價一度亮燈漲停，終場強彈半根停板，電線電纜相關個股紛紛轉強，華新大漲 5%，大亞、華榮、宏泰、億泰、榮星也都上漲 2-4%，買氣暢旺。

