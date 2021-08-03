【日盛投顧】台股量縮震盪

◆盤勢分析

1. 周二台股在平盤附近開出，整日維持量縮 50 點左右的窄福波動。收盤指數上漲 50.48 點，漲幅 0.29%，收在 17553.76 點。

2.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 1.01 點，收在 220.98 點，站上所有天期均線之上。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開平走高，收紅 K 線棒。

(2) 量能：成交量 3,866.65 億元，仍低於五日均量，顯示市場心態仍趨謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現黃金交叉開口擴大大、MACD 柱狀體零軸之下持續翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 15.50 億元；外資 + 9.39 億元、投信 - 3.97 億元、自營商 + 10.08 億元。

ABF、LED、航運個股表現

1.ABF：下半年進入出貨旺季，需求持續增溫，8046 南電、3037 欣興、3189 景碩等集體走強。

2.LED：隨著各大廠陸續推出採用 MiniLED 技術的產品，LED 族群落後補漲的態勢延續，6164 華興漲停，4956 光鋐漲半根停板，2340 光磊漲逾 4%，3031 佰鴻和 2393 億光均漲逾 2%。

3. 航運：FMC 確定不干涉自由貿易運價，周二航運股 12 點過後 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明等股價一路震盪走高。

4. 原物料：智利銅礦罷工危機升溫，國際銅價再度走高，激勵 2009 第一銅、1605 華新、1609 大亞、1608 華榮等漲幅超過 3%；中國水泥價格有望回穩，1101 台泥、1102 亞泥維持紅盤。

5. 操作建議：近期加權指數持續在月季線之間震盪，但偏多格局未變，資金逐漸轉往電子相關類股。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追風險。