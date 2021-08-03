〈台股盤後〉晶圓雙雄尾盤拉抬 指數急拉收今日最高

台股今 (3) 日儘管電子股奮力撐盤，不過台塑四寶、航運股追價乏力，指數維持在 17500 點上下狹幅震盪，尾盤在晶圓雙雄獲大單敲進下，終場急拉收在今日最高 17553.76 點，上漲 50.48 點或 0.28%，成交量縮至 3842 億元。

電子權值股方面，台積電尾盤獲逾 3000 張大單敲進，終場收在 594 元，上漲 0.67%；聯電也收在今日最高 59.4 元，漲幅 3.3%；聯發科、台達電、日月光投控、環球晶均收盤上。

不過大立光遭外資下調目標至 3295 元，股價持續走弱，今日下跌近 1%；鴻海、華邦電、華新科、矽力 - KY 等都成壓盤重心；台塑四寶、金融指標股國泰金與富邦金也收黑。

從族群來看，AMD 第二季財報報捷，看好資料中心與遊戲仍為主要成長動能，上修營運目標，激勵台供應鏈同歡，祥碩、晶焱攻上漲停；矽統、金居大漲逾半根漲停，南電、奇鋐、揚智、欣興、健策都有逾 3% 漲幅。

LED 族群延續補漲行情，華興、宏齊、光鋐收漲停；光磊、吉祥全、李洲有逾 2% 漲幅；億光、鼎元、泰谷、久元表現不俗。

LME 銅價 7 月下旬開始走揚，攀近 1 個月高點，第一銅獲利有望成長，激勵股價開高震盪，上漲逾 5%；電線電纜廠同受惠，華新大漲近半根，大亞、華榮、風青、宏泰、億泰、榮星漲幅都超過 2%。

法人表示，近期融資餘額過高、籌碼凌亂，預期大盤將在月線與季線間震盪震盪，不過進入第三季電子傳統旺季，加上財報加持，資金動能充沛，後市仍不看淡。