Honda超跑NSX將揮別車壇 未來跑車研發將走向電動化

日本本田 (Honda)(7267-JP) 在週二 (3 日) 宣布，該公司的當家跑車「NSX」將於 2022 年的 12 月結束生產。另外，本田也於同 (3) 日公開了全球限量 350 輛的「NSX Type S」，其中有 320 輛將銷往其他國家、剩下的 30 輛在日本國內銷售，詳細性能及售價則會在 8 月中旬公開。

目前市售的第二代 NSX 跑車是在 2016 年 8 月上市，採油電混和動力設計、售價約 2400 萬日圓。而第一代的 NSX 是在 1990 年的時候問世，是當年日本車廠首度推出的超級跑車，也在上市後掀起熱潮。

本田汽車為了降低碳排放，已明確宣布要在 2040 年之前停止銷售燃油車。該公司的經營資源也集中在電動車的研發，另外在 2021 年的 F1 賽事結束後也將退出比賽。而這回決定在 2022 年底結束 NSX 跑車的生產，主要也是為了減碳目標，未來各型「Type R」跑車的研發也都將走向電動化，本田的目標是要追求「符合電動化時代全新價值的跑車」。

日本本田車隊也有使用 NSX 跑車來參加日本國內規模最大的汽車賽事「Super GT」。雖然針對一般市場的 NSX 跑車生產將於 2022 年底結束，不過到 2023 年為止 NSX 仍會代表本田車隊來參加 Super GT 賽事。不過到了 2024 年之後 NSX 是否還會繼續參賽，在目前還未有定論。