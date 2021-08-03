羅姆半導體攜手吉利汽車 研發電動車用SiC功率半導體

據《日本經濟新聞》週二 (3 日) 報導，日本羅姆半導體 (Rohm)(6963-JP) 和中國吉利汽車 (0175-HK) 決定攜手研發能源效率更高的新世代半導體。吉利汽車目前研發中的電動車，在核心系統將採用羅姆製造的新世代半導體，今後這兩家公司也會在相同領域合作研發。

羅姆與吉利在新世代半導體領域簽下戰略合作夥伴。目前有多家大廠使用碳化矽 (SiC) 來生產功率半導體，而羅姆就是其中之一。與以往的矽基元件相比，碳化矽可以大幅削減能源損失，若能靈活運用在電動車的核心系統，就應該能讓行駛里程變長、或讓電池尺寸變小。

吉利汽車正急於發展電動車，該公司也非常關注碳化矽功率半導體的節能表現，這也是吉利汽車決定和羅姆合作的一大原因。預計在 2022 年所推出的電動車上頭，就會搭載兩家公司的合作結晶。而未來這兩家公司也將共同發展效能更佳的電動車用途碳化矽功率半導體。

羅姆生產的碳化矽半導體，在全球有近 2 成的市占率。羅姆集團旗下擁有德國的碳化矽晶圓大廠 SiCrystal，從晶圓製造到電子元件的研發生產、可提供一條龍服務。羅姆在日本福岡的專門工廠已在 2021 年 1 月落成，將於 2022 年正式進行量產。羅姆看好汽車業的需求，計畫到 2025 年前要進行數百億日圓的追加投資。

吉利汽車是中國民營汽車大廠浙江吉利控股集團的香港上市子公司。浙江吉利控股集團旗下擁有瑞典富豪汽車，另外該公司也有投資德國戴姆勒。除此之外，吉利控股集團也與百度在採用自動駕駛技術的電動車方面進行合作，日前也宣布和鴻海 (2317-TW) 共同成立電動車有關的新公司。