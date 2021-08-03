中國嚴查車用晶片抬價、囤貨亂象 車電概念股齊跌

為整頓晶片缺貨導致的價格亂象，中國監管機構週二 (3 日) 宣布對涉嫌哄抬、炒作價格與囤貨的車用晶片經銷企業立案調查，消息一出，中國車用電子相關類股集體下挫。

中國國家市場監督管理總局 (市監總局) 還稱，下一步將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，加大監管執法力度，並嚴查囤積晶片、操縱價格、串通抬價的企業。

陸媒《上海證券報》引述晶片分銷人士說法稱，市監總局主要將調查重點放在代理商，雖然晶片漲價確實與原廠抬高出廠價格有關，但哄抬價格狀況主要發生在分銷環節。

嚴查車用晶片抬價問題消息傳出後，中國記憶體大廠兆易創新 (603986-CN)、新潔能 (605111-CN) 和立昂微 (605358-CN) 均在陸股午盤跳水跌停，富滿電子 (300671-CN)、華潤微 (688396-CN) 等車電相關類股也都慘遭拋售。

去年底以來，車用晶片缺貨問題備受市場關注，車商也紛紛呼籲監管部門介入協調。

信達證券電子業首席分析師方竟表示，目前中國有大量車用晶片仰賴進口，部分貿易商卻藉由囤積庫存，惡意擠壓下游廠商需求，本次調查有助於優化分銷市場，對產業來說實為利好。