意法半導體：車用晶片荒 一路到荒2023上半年

歐洲半導體大廠意法半導體 (STMicroelectronics) 週五 (30 日) 表示，晶片短缺至少會持續到 2023 年上半年。

歐洲關鍵汽車晶片供應商意法半導體執行長 Jean-Marc Chery 稱，晶片短缺情況將在 2022 年逐步改善，但要將恢復正常的話，至少在 2023 年上半年之前無法達陣。

「正常情況」指的是正常的晶片庫存水位，以及零件補充的平均滯後時間約為 3 個月。

自 2018 年以來意法半導體 Jean-Marc Chery 一直不斷重申，各行各業的需求激增下，導致晶片短缺問題，同時也刺激產品價格上漲。

Jean-Marc Chery 稱，今年意法晶片的均價較前一年上漲 5%，預測 2021 年下半年和 2022 年將持續上漲。

意法半導體今年只能滿足 70% 的客戶需求，明年意法半導體將透過投資產能，提高將此數字提高到 85-90%。



意法半導體第二季財報 (截至 2021 年 7 月 3 日) 的淨利達 29.9 億美元，遠高於從去年同期的 20.9 億美元，超過分析師預計的 28.9 億美元。

第二季毛利率為 40.5%，稀釋後每股純益達 44 美分，預計第三季淨利為 32 億美元，優於華爾街預估的 30.8 億美元。

截稿前，意法半導體 (STM-US) 下跌 1.22% 至每股 41.21 美元。