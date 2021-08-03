牧德上半年獲利下滑6.4% EPS 9.03元 看好下半年動能

設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布 2021 年上半年財報，受匯兌損失影響，稅後純益 4.04 億元，年減 6.43%，每股純益 9.03 元，牧德主管指出，下半年進入市場旺季，包括軟板、載板、HDI 製程設備等需求都將走揚，拉貨動能持續加溫。

牧德第二季營收 7.15 億元，毛利率 60.12%，季減 3.28 個百分點，年減 7.28 個百分點，稅後純益 1.89 億元，季減 12.14%，年減 8.27%，單季每股純益爲 4.22 元。

牧德上半年營收 14.04 億元，毛利率爲 61.73%，年減 4.37 個百分點，稅後純益 4.04 億元，年減 6.43%，每股純益爲 9.03 元；但預估牧德在 2021 年上半年的每股純益仍將稱霸設備廠類股。

牧德也公布 2021 年 7 月營收 2.33 億元，月減 5.2%，年增 55.06%；前 7 月營收 16.37 億元，年增 8.14%，牧德主管指出，7 月營收高成長，主要在載板檢測設備的出貨挹注，同時，配合客戶開發的高精密檢測設備通過認證，拉貨動能逐漸顯現。

牧德將在 8 月 24 日召開線上法人說明會，將於會中提出下半年的營運展望。