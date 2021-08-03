〈樺漢股東會〉私募CB將引進多家國際大咖 加速雲軟硬布局

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (3) 日召開股東會，會中通過辦理上限 15 億元的私募可轉債，董事長朱復銓表示，將藉此引進策略夥伴，已經有跟數個國際知名大咖企業在接洽，加速雲軟硬整合智慧平台的發展策略。

朱復銓表示，雖然現階段不便透露策略性夥伴身份，但它們在各自的產業領域都是數一數二的指標企業，且與樺漢發展雲軟硬整合智慧平台的方向一致。

此外，樺漢也擬發行國內第四次無擔保可轉債 (CB4)，發行總面額上限 10 億元，以及辦理現增 5000 張，藉此充實營運資金以及償還銀行借款，改善財務結構。

朱復銓表示，目前樺漢個體負債比約為 57-58%，但 CB 全數轉成股票後，屆時負債比會降到 30% 以下；對於股東關注股本膨脹將稀釋每股純益，朱復銓表示，有信心獲利增速會超過股本膨脹，在負債比下降，加上獲利提升雙路並進下，能吸引外資法人回來投資樺漢。

除了引進國際級策略合作夥伴外，樺漢也加速自身全球化腳步，位在匈牙利的工廠，預計今年底至明年初量產，朱復銓表示，目前已經有 50 億元的訂單，主要與智能金融、智能零售與博弈領域相關，且在規模持續提升下，歐洲廠未來 3-4 年的產值將達 200 億元。