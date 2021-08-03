台灣大攜手聯發科、諾基亞 完成5G載波聚合測試

台灣大 (3045-TW) 今 (3) 日宣布，與聯發科 (2454-TW)、諾基亞三方合作，順利採用 n28(700MHz) 與 n78(3500MHz)頻段，在 5G 獨立組網 (SA) 實際網路環境下，完成 5G 載波聚合 (NR CA) 連線測試。

台灣大表示，搭配聯發科的終端與諾基亞的通訊設備，結合低頻、穿透力佳的 700MHz，及大頻寬高速率的 3500MHz 兩個頻段 5G 訊號，順利驗證 SA 5G 載波聚，將有效提升 5G 網路室內涵蓋，提供穩定上傳品質及高速下載速度，朝真 5G 網路服務發展。

台灣大總經理林之晨指出，目前全球大多採 5G 非獨立組網 (NSA) 技術，未來 5G 新服務則需要借助獨立組網 (SA) 模式；台灣大第一階段完成 3.5GHz 主流頻段網路佈建後，第二階段將朝 SA 與低頻建設發展。

林之晨表示，在 SA 驅動下，5G 能進一步實現超可靠低延遲 (URLLC)、巨量物聯網通訊 (mMTC) 等特性，台灣大後續將加速發展自駕車、智慧城市等物聯網應用，建設更多元的服務與新創。

諾基亞行動網路資深副總裁 Mark Atkinson 提到，此次於 5G 商用網路環境中，完成獨立組網架構下中頻與低頻的載波聚合，結合兩者頻段特性實證綜效，也為世界上擁有類似頻譜組合的其他電信業者，建立新的可行性案例。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，聯發科身為全球 5G 晶片發展的重要推手，由創新出發，不僅在技術、產品、市場上領先業界，更在國際市場上發揮產業影響力，這次與台灣大及諾基亞合作，再次取得技術突破，顯示聯發科晶片在 5G SA 的實力。