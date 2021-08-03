吃錯寒熱怎麼救？女中醫教你這樣調回來，五種體質都有救

文／早安健康編輯部

人總有貪嘴和應酬等很多藉口，萬一吃太多生冷、燥熱等食物時該怎麼辦？莊雅惠醫師提供了補救措施。她將食物分類為幾種屬性，透過飲食調理台灣人常見的 5 種體質。

吃到生冷食物的補救措施：溫熱中和法

* 吃了冰品或寒涼食物，可以喝紅糖水、薑湯、蛋花蔥湯、桂圓茶或金桔桂圓茶等「溫熱食品」中和。

* 大部分蔬菜性多寒涼，在烹調此類蔬菜時可多加性溫的蔥、生薑及胡椒等調味品。

* 也可以加入雞肉、羊肉與牛肉等溫性肉類一起煮，能減輕寒性，避免損傷陽氣。

吃到燥熱食物的補救措施：涼潤中和法

* 與涼潤食物一起吃，如羊肉與大白菜、西瓜與芭樂、或進食後吃番茄、綠豆銀耳湯、蓮藕薏仁湯、薄荷綠茶、蘆薈汁、蜂蜜水、甘蔗汁或冬瓜茶等涼潤食物以中和燥熱。

雙虛體質（氣虛 + 血虛）這樣吃

▲請多吃平和及易吸收的食物

▲輪流或同時食用涼潤及溫暖的食物，以相互平衡

▲避免生冷、寒冷及燥熱的食物，因為吃寒食最傷氣，而過食燥熱的食物會傷陰液並助長熱性

食譜：蓮子紅棗銀耳湯

1. 紅棗為「溫性藥材」，味甘甜，有健脾意胃、補血養氣、安身疏肝和緩和藥性的功能，可增加食慾、止瀉、保護肝臟、增強免疫力及減少烈性藥的副作用。

2. 蓮子在《本草綱目》中被認為有「交心腎，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損」等作用，常用於虛煩、心悸與失眠。

3. 白木耳又稱雪耳、銀耳，具有潤肺生津、滋陰養胃、益氣安神、強心健腦等作用。是菌中之冠，也常被稱為國民燕窩，含有豐富的多醣體。

材料：蒸熟蓮子 1 碗、紅棗 10 粒、野生白木耳 1 朵及適量冰糖。

作法：先將蓮子洗淨，放入電鍋中蒸熟；白木耳泡軟，紅棗洗淨，一起放入鍋中（若以電鍋煮，建議為 10 人份以上電鍋），加 2000㏄水，先煮約 1 小時，加入蓮子，煮滾後加入冰糖調味，即可食用（若為乾蓮子，可加水蓋過蓮子，放入電鍋後外鍋加 3 杯水，跳起後即可。若為新鮮蓮子，用水煮 15 分鐘以上）

食用時機：飯後當甜點吃

氣鬱體質這樣吃

▲請多吃平和及溫暖的食物

▲避免單獨吃生冷、寒冷的食物

1. 佛手為「溫性藥材」，氣味清香，藥性溫和，具疏暢肝氣、行氣止痛、消脹氣、止嘔吐、化痰止咳等功效。

2. 淮小麥是「涼性」藥材，是小麥的一種（與浮小麥不同，浮小麥只有外殼內部無米，勿混淆），具有安神寧心、止汗、清熱除煩的效果。

3. 夜交藤是何首烏的藤莖，對於安眠有奇效。有寧神定志、通暢經絡的作用。為睡眠障礙、精神疾病與關節痠痛的常用藥方。

材料：淮小麥 1 兩，夜交藤 3 錢，黨蔘 3 錢，合歡花 1.5 錢，菊花及佛手各 1.5 錢

作法：中藥加水 2000㏄，浸泡半小時，大火煮滾後轉小火熬煮約半小時，加入合歡花與菊花後關火，燜約 5 分鐘，過濾後即可當作日常茶飲請在 1～3 天內喝完

食用時機：早午飯後隨時可喝，建議晚上不要喝會，容易夜尿。若作為助眠用，要濃煎成 100cc 後飲用。

* 疲勞無力者，加重黨蔘至 5 錢

* 腹瀉加茯苓 3 錢

* 便秘者加決明子 3 錢

莊雅惠醫師簡介：美國南灣大學東方醫學博士、美國中西醫科大學針灸中藥碩士，現為莊雅惠中醫診所院長、中醫抗衰老醫學會常務理事、臺大進修推廣學院講師。著有《好好調理你的五臟》等多本養生著作

原文引自：寒涼蔬菜也可以不傷陽氣！女中醫：這樣吃，5 種體質都有救

來源：《早安健康》8 月號

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