台產防疫神單理賠金額擴大 已吐回保費收入占比66%

金管會今 (3) 日公佈，防疫保單最新承保、理賠狀況，其中，台產 (2832-TW) 的「防疫神單」目前保費收入 19.23 億元，但理賠金額持續擴大，已理賠 12.75 億元，等於已吐回 66%。

保險局統計到 8 月 2 日為止，整體防疫保單承保件數 1095 萬件，保費收入 71.18 億元，整體理賠件數 2.2 萬件、理賠金額 16.26 億元。

其中，台產承保就占了 402 萬件，保費收入 19.23 萬，理賠件數持續擴大，已來到 1.3 萬件，理賠金額累計達 12.75 億元。

推估台產再理賠 600 件，此保單恐怕就面臨虧損，台產表示，雖然理賠金額超過 12 億元，已逼近理賠臨界點，但因為各級政府積極作為，疫情有逐步趨緩，防疫保單理賠申請數可望下降，且「即使這張保單賠錢了，也不代表公司賠錢」，扣除防疫保單因素，台產上半年稅前盈餘較去年同期成長 7000 萬元。

至於疫苗險部分，總承保件數達 243 萬件，保費收入為 7.03 億元，理賠件數達 133 件，相比 7 月 21 日，不到兩周新增 72 件理賠，累計理賠金額 596 萬元。

截至目前為止，共計 14 家產險推出 42 張防疫險，另有 13 家產險推出 15 張疫苗險，且有 2 家壽險也推出 3 張疫苗險。