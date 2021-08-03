〈父親節理財〉各階段爸爸投保大不同 金管會提六大注意事項

一年一度的父親節即將來臨，金管會今 (3) 日除了預祝辛苦的爸爸們父親節快樂，同時也提醒爸爸們，在為家庭及事業勤奮打拼的同時，可定期檢視自身保險保障是否足夠，並提出六大投保注意事項，建議爸爸們依人生各階段保障需求及經濟狀況調整投保內容，提供自己與家庭更完善的保障。

保險局主秘蔡火炎表示，作為家中經濟支柱之一的爸爸，可能面臨「上有老、下有小」，又有房貸、車貸等貸款的壓力，在選擇適合的保險商品方面，金管會建議可從工作性質與經濟狀況作為選擇商品考量。

蔡火炎表示，對於剛進入社會不久的爸爸，因為經濟上可能較不寬裕，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低的保費獲得適足的保障；工作性質較具危險性或時常出差的爸爸，可加強投保傷害保險或於出差期間搭配投保旅行平安保險，避免因意外事故對家庭經濟生活的衝擊。至於已累積相當財富的爸爸，可評估適時提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更完善的保險保障。

蔡火炎同時也建議爸爸們，當工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，提前為未來老年生活規劃更完善的經濟安全與醫療照護之保障。

市面上保險商品種類繁多，保障內容不完全相同，金管會提醒，爸爸們投保前仍應充分瞭解自身的需求並衡量經濟能力，以避免買到不適合或是無法負擔的保險商品，同時注意六大事項：

一、保障內容與給付條件

蔡火炎表示，針對不同風險衍生的保險需求，保險公司會設計不同保障範圍的商品，因此投保前，應確實瞭解所投保商品的保障範圍及給付條件，例如：承保範圍是僅限於意外事故所導致的，抑或疾病與意外事故皆包含其中，以確保商品符合自身需求，同時避免衍生日後爭議。

二、保險期間

蔡火炎表示，每個保險商品的保險期間均不相同，如為定期保險或一年期保險商品，除了需注意商品續保相關約定外，亦須留意保險期間到期前辦理續保的程序，以免保障中斷。

三、主約或附約

蔡火炎表示，有些商品是以附約型態銷售，須搭配主約方可購買，保險期間通常為一年期，因此就附約而言，須注意主約可能提供終身保障，但附約須完成續約程序，保險公司才會繼續提供保險保障，且有最高可續保年齡的限制。

四、除外責任

蔡火炎表示，除外責任是指保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免產生理賠爭議，宜充分瞭解。

五、等待期間

通常依保障項目不同，部分健康保險商品訂有 30 日至 90 日不等的等待期間，被保險人於這段時間所發生的保險事故，保險公司不負給付責任。

六、契約撤銷期

目前個人二年期以上人身保險商品均提供契約撤銷權，收到保單後應詳細審閱保單條款，如不符所需，可把握於契約撤銷期 (收到保單翌日起算十日內) 內行使契約撤銷權，以書面向保險公司提出撤銷契約之申請，以維護自己的權益，保險公司收到後依約定須全額退還所繳保費。