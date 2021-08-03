國銀上半年放款逾3956億元 達成率131.9%

金管會今 (3) 日公布整體國銀對中小企業放款餘額，本國銀行今 (2021) 年以來累計放款 3956.97 億元，已提早達到今年全年度對中小企業放款的 3000 億元目標，達成率 131.9%，且放款持續增加。

截至 6 月底，國銀對中小企業放款餘額達到 8 兆 2081 億元，單月增加 898.15 億元，較 5 月單月放款 1138 億元下滑，銀行局副局長黃光熙表示解釋，主要與季節性需求有關，例如還款數量，如果單看放款，近幾個月中小企業放款都有成長。

以個別銀行來看，前五大放款銀行以華南銀的 420.71 億元居冠，後續依序為合庫銀的 332.77 億元、土銀的 291.40 億元、國泰 285.51 億元、一銀 271.91 億元。

截至 6 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.38%，占民營企業放款餘額比率為 69.31%，分別較上月底的比率增加 0.20 及 0.25 個百分點；另中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.32%，較上月底減少 0.01 個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。