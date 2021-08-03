臺灣唯一獲獎機構 中信銀行勇奪《The Asian Banker》四項大獎

中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行積極推動數位金融創新，憑藉在臺首度推出的區塊鏈供應鏈金融服務，今 (3) 日榮獲國際權威財經機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌「2021 交易金融獎」（Transaction Finance Awards 2021），頒發「亞太最佳區塊鏈創新應用服務」大獎，同時也拿下包括「亞太最佳洗錢防制創新技術」、「臺灣最佳現金管理銀行」、「臺灣最佳貿易融資銀行」等重要獎項，為臺灣唯一獲獎的金融機構。

由中國信託區塊鏈實驗室開發的「區塊鏈供應鏈金融服務 - Menes」，是在供應鏈金融服務流程中，數位化整合更安全、難竄改的區塊鏈技術，讓企業主的供應商急需營運資金時，可即時數位傳輸、線上簽證，毋須提供紙本貿易單據，更有效率取得資金，平均處理時間從 34 小時縮短到 3 小時，節省 90% 的時間成本，顛覆以往耗費大量人力、時間的作業流程。

由於新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊全球供應鏈金融，企業主對數位化服務的需求持續增加，作為亞洲領先發展區塊鏈技術的金融機構，中國信託銀行積極應用技術優勢，提供企業主更高效、安全的數位化服務，幫助企業在面對疫情的衝擊仍能彈性調用資金、維持業務穩定運行，因而獲頒 「亞太最佳區塊鏈創新應用服務」獎。

除區塊鏈技術獲肯定，中信銀行以「Smart KYC（Know Your Customer）」獲得「亞太最佳洗錢防制創新技術」獎，Smart KYC 運用法遵科技及數據分析，建置 AI 智能平臺輔助 KYC 風險辨識，落實 AML 監控管理要求；更串聯各客戶服務接觸點，以客戶為中心、從單一角度檢視客戶資料（Single Customer View），完整洞悉客戶關係及網絡資訊，減少依賴人工調查及依經驗法則判斷，強化管理中信銀行全球各分行的洗錢防制風險。

此外在法人金融業務發展面向，不論是數位化貿易融資平臺、積極使用區塊鏈技術、API 接口提供客戶更有效率的作業等，皆是期許在面對疫情時，傾聽客戶需求並創新傳統商銀產品服務，更緊密連結客戶，創造新的合作契機，因此榮獲「臺灣最佳現金管理銀行」、「臺灣最佳貿易融資銀行」獎。

中信銀行長期致力於數位金融創新，以客戶為核心，提升商品設計與服務品質，滿足客戶不斷變動的需求，特別是在後疫情時代，金融業者更需時時從客戶角度優化服務體驗，因應市場環境快速變化，提供更多更優質的金融服務。

